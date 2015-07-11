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    ЦСКА может отправить в аренду Васина и Панченко

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что его клуб может этим летом отдать Виктора Васина и Кирилла Панченко в аренду.

    "Квалифицированные игроки, которые не получают должного количества игровой практики, могут продолжить карьеру там, где она им будет предоставлена. Например, Васин и Панченко. В любом случае, будем исходить из интересов игроков и ситуации", - заявил функционер.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 22:13
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:01

      как обычно

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 12 июля 2015, 18:51

      может.... а там поглядим!

      0
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      Рейтинг: +85

      phantom-k 12 июля 2015, 10:53

      а потом снова жаловаться на короткую скамейку запасных?

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:19

      Как Панченко? Зачем Панченко? Как можно Панченко??? Ведь это же надежда и опора всего ЦСКА! В прошлом году столько шума и переполоха сделало его пришествие в стан армейский! Все от зависти лопались же)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > mat73 12 июля 2015, 12:13

      Панченко вообще без шума подписан был, хоть бы не бздел...

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 > Павлюченко 13 12 июля 2015, 18:12

      Не говори уж. Сколько они сами (Кирилл и его папаша) рекламировали себя, сколько с Томью бодались, типа не отпускают! Я то помню, ибо именно в это время Томь с Уфой в стыках играла.

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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:23

      Может, Ростову стоит обратить внимание.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 07:39

      Зачем тогда надо было возвращать Васина из Мордовии обратно? Чтобы, возможно, отправить его в аренду) Ну а Кириллу Панченко реально нужно большего игрового времени, потому что в ЦСКА он игрок запаса.

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 12 июля 2015, 06:57

      Васина надо оставлять ,сколько можно надеяться на пенсионера Игнашевича,да и косячит постоянно.Пора бы омолаживать защиту.

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      Рейтинг: +335

      Поц 12 июля 2015, 00:15

      Какой ужос! Я плакал весь вечер...

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      Рейтинг: +160

      pif57 12 июля 2015, 00:10

      Обновлять составы не пора?

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      Рейтинг: +210

      Мужик какой-то 11 июля 2015, 23:30

      Зачем вообще Панченко брали не понятно, бревно-бревном. Типичный игрок для спартака

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