ЦСКА может отправить в аренду Васина и Панченко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что его клуб может этим летом отдать Виктора Васина и Кирилла Панченко в аренду.



"Квалифицированные игроки, которые не получают должного количества игровой практики, могут продолжить карьеру там, где она им будет предоставлена. Например, Васин и Панченко. В любом случае, будем исходить из интересов игроков и ситуации", - заявил функционер.



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