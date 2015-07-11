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    Дармиан перешел в "Манчестер Юнайтед"

    Итальянский "Торино" проинформировал общественность, что защитник команды Маттео Дармиан отправляется в Англию, где будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Контракт рассчитан на четыре года.

    "Президент нашего клуба благодарит Маттео за профессионализм, который он демонстрировал все четыре года, что был с нами. Надеемся, что Дармиана ждет успех с новой командой", - говорится в заявлении.

    В общей сложности футболист провел за "Торино" 133 матча и трижды забил.

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    Источник: ФК «Торино»

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    11.07.2015 22:08
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    Комментарии303
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 12 июля 2015, 16:06

      Успеха!

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 12 июля 2015, 12:35

      Всё... Теперь муму точно чемпиЁн... ТОКА ЧЕГО?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      a7 > Apxangel 13 июля 2015, 12:47

      я не пойму ты что завидуешь то что МЮ может стать чемпионом а ливерпуль нет?? как подколоть так вы мастаки а как самим выйграть так что яичек не хватает??? болелы ливера вы хоть помните свою последнию победу в апл??? чем унижать другие команды вы лучше на свое дно 20 летние посмотрели вы обычный средняк и не чего более признайтесь так что прежде чем смеятся на другими вы на себя посмотрите !!!!

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > a7 13 июля 2015, 16:28

      Чему завидовать? "Картонным чемпионствам", "завоёванными" судьями? Что вы реально из себя представляете мы уже наблюдаем 2 сезона... Толку от ваших грандиозных покупок (им что ли завидовать) 0... СМЕШНОЙ...

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      Рейтинг: +10

      a7 > Apxangel 13 июля 2015, 17:25

      ты че за руку ловил что ли когда судей покупали???? 2 провалиных сезона это не 20 я еще раз повторюсь после САФА команда перестраивается ваша еще 20 будет перестраиваться так что лучше ливерпуль и его руководство ненавидь за ее тухлую политику а в чужие дела нос не суй

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > a7 13 июля 2015, 17:29

      как-нибудь без тебя разберусь... а отсутствие чемпионства... так это дело времени... Кстати об этом эти судьи прямо говорят... Погугли, хотя, думаю, ты и так в курсе...

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      Рейтинг: +10

      a7 > Apxangel 13 июля 2015, 18:35

      ну ну это время уже 20 лет тянется удачи. а вот сылочку на судей кинь мне желтятину хочется почитать. а то разговоров много а фактов нет

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > a7 13 июля 2015, 19:17

      "Столь шикарные матчи, подобные прошедшему, должны решаться футбольным волшебством, высоким уровнем мастерства, смелости и решительности. "Манчестер Юнайтед", к сожалению, добился победы исключительно благодаря одному из самых худших судейств в истории. Самого худшего, откровенно говоря". Мартин Самюэль, Daily Mail



      "Если это продолжится в том же духе, то Ховард Уэбб уступит свое место в составе "Манчестер Юнайтед" Марку Клаттенбургу. Вероятно, весьма дерзкое заявление, но не сказать, что несправедливое. Многие разделят со мной это мнение, этим утром осознавая первую за десять лет победу "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". Стивен Ховард, The Sun



      Дикий, безумный поединок завершился скандалом. По его итогам у "Челси" набирается солидная папка с претензиями по поводу первой за десять лет победы "Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж". Претензии громогласные, но вполне обоснованные. Дэниэль Тэйлор, The Guardian



      "Сообщалось, что автобус МЮ с задержкой уезжал со стадиона "Стэмфорд Бридж". Видимо, пришлось подождать арбитра минувшей игры Марка Клаттенбурга и его помощников. Фанаты "Челси" уверены – арбитрам стоило сразу надеть красные футболки после того, как они помогли "дьяволам" обыграть "Челси" на их поле впервые с момента прихода в клуб Романа Абрамовича". Шон Кастис, The Sun



      "Когда, казалось, английский футбол начал уже избавляться от некоторых своих "болячек", на него свалился очередной кризис. И он может оказаться куда более серьезным, чем все остальные, даже с учетом того, что дело Фердинанд-Терри стоило Фабио Капелло тренерского места в сборной Англии, а самому Терри капитанства. Поднимается наисерьезнейший вопрос касательно того, как "обслуживают" матчи арбитры и насколько они приближены к футболистам. Также встает вопрос, не разрушат ли подобные заявления и так натянутые отношения игроков и судей". Оливер Холт, Daily Mirror



      "Премьер-лига продолжает сочетать в себе качества высокомерия, гнилости и сюрреализма. Выдающееся спортивное событие, радовавшее блистательной игрой Робина ван Перси и Хуана Маты, было загублено слабой игрой в обороне, грубейшими ошибками судей и заявлением "Челси" о "ненормативной лексике" Марка Клаттенбурга в адрес Оби Микеля". Генри Уинтер, The Telegraph

      Будет мало- ещё скину...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 12 июля 2015, 12:33

      Ван Гаалу виднее, кто ему нужен...

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 11:13

      удачи ему в мю.и нашему бастиану тоже удачи в мю.сколько бы он за дьяволов не сыграл.все равно он наш.

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 12 июля 2015, 09:47

      В это тр.окно походу на рынке только МЮ и турки ......у них иммунитет от фэйр-плей ???
      Они уже отоварились на 300 млн не усилившись....

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:43

      Общественность не возражает...

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 12 июля 2015, 09:38

      должен заиграть,хороший защитник.

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 12 июля 2015, 09:35

      Добро пожаловать в Ман Ю!

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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:22

      Вот, например, кого стоило брать Венгеру...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 07:56

      Ну что же, это должно было случится, это и случилось! Мои самые искренние поздравления манкунианскому клубу с этим качественным приобретением! Маттео желаю всего наилучшего)

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