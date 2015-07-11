Дармиан перешел в "Манчестер Юнайтед"

Итальянский "Торино" проинформировал общественность, что защитник команды Маттео Дармиан отправляется в Англию, где будет защищать цвета "Манчестер Юнайтед". Контракт рассчитан на четыре года.



"Президент нашего клуба благодарит Маттео за профессионализм, который он демонстрировал все четыре года, что был с нами. Надеемся, что Дармиана ждет успех с новой командой", - говорится в заявлении.



В общей сложности футболист провел за "Торино" 133 матча и трижды забил.



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