"Арсеналу" понадобился Эванс

Лондонский "Арсенал" хотел бы приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванса, на которого "красные дьяволы", судя по всему, больше не рассчитывают. Накануне "манкунианцы" выставили ценник на игрока (14 миллионов евро), и его "канониры" вполне могут оплатить.



Конкурировать за североирландца "Арсеналу" придется с "Эвертоном" и "Вест Бромвичем".



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