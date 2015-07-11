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    "Арсеналу" понадобился Эванс

    Лондонский "Арсенал" хотел бы приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванса, на которого "красные дьяволы", судя по всему, больше не рассчитывают. Накануне "манкунианцы" выставили ценник на игрока (14 миллионов евро), и его "канониры" вполне могут оплатить.

    Конкурировать за североирландца "Арсеналу" придется с "Эвертоном" и "Вест Бромвичем".

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    Источник: Mirror.co.uk

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    11.07.2015 21:47
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 13 июля 2015, 15:12

      бредок!

      0
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 13 июля 2015, 08:19

      Нет! Паулиста гораздо лучше.

      0
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      Рейтинг: +193

      man_united red 12 июля 2015, 18:34

      да и за 4,можно отдавать

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 12 июля 2015, 17:05

      Джонни -симпатяга, понравился Венгеру, а мы не против!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      миру мир ивану пузыр 12 июля 2015, 10:03

      Осень смешно

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 12 июля 2015, 08:51

      Почему бы и нет)

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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:21

      Венгер постоянно выбирает каких-то слабых защитников, надеясь, что заиграют у него.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 08:07

      Не понимаю, зачем нужен этот пожарник канонирам? Мало того, что он откровенно говоря средний защитник, так еще и поддается на провакации со стороны соперника!

      1
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      Рейтинг: +870

      jet_set 12 июля 2015, 07:09

      20 млн фунтов, и не пенни меньше!)

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 12 июля 2015, 06:04

      ох уж этот арсен, кто ему сказал, что это поможет закрыть дыру? что с эвансом, что без она все равно останется...

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