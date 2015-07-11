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    Бушманов: "Карпин поднимет интерес к ФНЛ"

    Главный тренер московского "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал назначение на пост рулевого армавирского "Торпедо" Валерия Карпина.

    "Валера принял неожиданное решение. Желаю ему удачи в новом коллективе. Благодаря Карпину, увеличится интерес к ФНЛ вообще и Армавиру в частности. Уже накопленный опыт сильно поможет ему. Тренер поработал со статусной командой и теперь принимает приглашение клуба совершенно другого класса. Считаю это нормальным для тех, кто именно хочет стать специалистом. Нужно уметь решать задачи самых разных уровней. В этом класс и проявляется. Еще раз желаю Валере удачи и даю понять, что ему придется работать в очень непростой ситуации", - заявил Бушманов.

    "Спартак-2" сыграет против "Торпедо" 4 октября.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 21:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:00

      однозначно!

      0
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      Рейтинг: +39

      mihaluch 12 июля 2015, 15:38

      В России всё наоборот: Сначала статусная команда, затем ФНЛ, потом юноши, и закончить работой с детьми. Точно страна непуганых идиотов.

      0
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      Рейтинг: +159

      КПР 12 июля 2015, 13:05

      ГА-ГУ-ГЫ. уже противно до смешного, или смешно до противного.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:18

      Карпин хочет утвердиться после неудач с Мальоркой...

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 12 июля 2015, 00:30

      ждём армяно-эстонское шоу...))

      1
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      Рейтинг: +254

      Vector 12 июля 2015, 00:25

      Не такая уж Мальорка и статусная...

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 11 июля 2015, 23:38

      Удачи Карпину .

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 23:18

      все помнят как за сезон спартач алень с тулой вышел в рфпл - карп его методами и при помощи армян собирается повторить тот же "финт ушами" аленя!
      эти метода спартачка давно ими опробованы и всем известны.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 23:16

      не с того бока поднимают интерес - скандалы, интриги, истерики напомнят нтв и превратят фнл в желтуху.

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      Рейтинг: +27

      mensk 11 июля 2015, 22:53

      Чтобы поднять интерес к ФНЛ пишущей братии и Бомбардира очень мало. Главное, что на поле будет творится.

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