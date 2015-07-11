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    "Волгарь" и "Сибирь" победителя не выявили

    В матче 1-го тура ФНЛ "Волгарь" и "Сибирь" сыграли вничью.

    11 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".

    "Волгарь" (Астрахань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 - Алхазов, 6 - с пен; 1:1 - Житнев, 33.

    "Волгарь": Бучнев, Терехов, Байрыев, Иванов, Зураев, Коломийченко (Мурихин, 65), Кренделев, Елисеев (Газзаев, 58), Петрович (Болонин, 58), Алхазов, Болов (Яковлев, 55).

    "Сибирь": Цыган, Иванов, Выходил, Магаль, Плопа, Харитонов, Скороходов (Ларенц, 87), Чеботару, Дышеков (Макаренко, 68), Нагибин, Житнев (Якупов, 76).

    Предупреждения: Скороходов, 10, Елисеев, 53, Коломийченко, 62, Дышеков, 64, Кренделев, 71, Макаренко, 77.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 21:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 июля 2015, 15:27

      Сибирь тянитесь )) удачного сезона

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 12 июля 2015, 12:44

      Тож не плохо .

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:12

      Волгарю удачного сезона.

      0
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      Рейтинг: +10

      STELLS2015 11 июля 2015, 23:10

      желаю удачи Волгарю. Астрахань провела уже кубковую игру. пора уж в премьер лигу.

      0
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      Рейтинг: +52

      MK-42 11 июля 2015, 22:41

      У Волгаря было заметно отсутствие Букии и Байрамяна.Неужели денег не хватило у руководства договорится и выкупить их.

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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2015, 22:15

      Сибиряки молодцы!!!

      2
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      Рейтинг: +223

      DXTK 11 июля 2015, 21:27

      Для обеих команд нельзя назвать начало сезона каким-то головокружащимся успехом. Хотя с другой стороны сыграв в начале в ничью и в эйфарию не впадешь и сильно переживать не будешь из-за потери.

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