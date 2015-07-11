"Волгарь" и "Сибирь" победителя не выявили

В матче 1-го тура ФНЛ "Волгарь" и "Сибирь" сыграли вничью.



11 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".





"Волгарь" (Астрахань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (1:1)



Голы: 1:0 - Алхазов, 6 - с пен; 1:1 - Житнев, 33.





Предупреждения:

Скороходов, 10, Елисеев, 53, Коломийченко, 62, Дышеков, 64, Кренделев, 71, Макаренко, 77.

Судья:

Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).







Бучнев, Терехов, Байрыев, Иванов, Зураев, Коломийченко (Мурихин, 65), Кренделев, Елисеев (Газзаев, 58), Петрович (Болонин, 58), Алхазов, Болов (Яковлев, 55).Цыган, Иванов, Выходил, Магаль, Плопа, Харитонов, Скороходов (Ларенц, 87), Чеботару, Дышеков (Макаренко, 68), Нагибин, Житнев (Якупов, 76).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!