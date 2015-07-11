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    "Спартак" отомстил "Санкт-Галлену"

    Московский "Спартак" в сегодняшнем контрольном матче обыграл швейцарский "Санкт-Галлен", который два года назад не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.

    11 июля. Санкт-Галлен. Стадион "АФГ-Арена".

    "Спартак" (Россия) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) - 3:1 (3:0).

    Голы "Спартака": 1:0 - Мовсисян, 9; 2:0 - Хурадо, 15; 3:0 - Глушаков, 23.

    "Спартак": Ребров, Таски (Ромуло, 46), Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров, Промес (Яковлев, 76), Глушаков (Макеев, 46), Широков, Хурадо (Джано, 76), Попов (Озбилиз, 76), Мовсисян (Давыдов, 61).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 20:52
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    Комментарии424
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 13 июля 2015, 07:12

      злопамятный и обидчивый спартак

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:59

      и это радует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:30

      Санкт-Галлен то хоть понял, что это была месть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 июля 2015, 19:55

      Отомстил в ничего не значащем предсезонном матче...
      Автор убейся об стену.

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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 12 июля 2015, 15:37

      Лучший матч московского «Спартака» против швейцарских клубов в Еврокубках:
      -------------------------------------------------------------------------------------------

      «СПАРТАК» (Москва) — «СЬОН» (Швейцария) — 5:1

      Кубок УЕФА сезона 1997/1998 (1/32-ая финала). Переигровка 2-го матча!
      15-ое октября 1997-го года. Москва. Центральный стадион "Локомотив" (вместимость - 30 000). 7 градусов. 30 000 зрителей!

      "Спартак" (Москва): 1. Александр Филимонов; 2. Сергей Горлукович (к); 6. Дмитрий Ананко (13. Константин Головской, 85); 8. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ; 9. Егор Титов; 10. Валерий Кечинов; 11. Андрей Тихонов; 14. Максим Бузникин (16. Алексей Мелёшин, 59); 15. Мирослав Ромащенко; 17. Вадим Евсеев; 20. Александр Ширко (4. Илья Цымбаларь, 46).

      "Сьон" (Сьон): 1. Фабрис Борер; 3. Иван Кентен (к); 4. Оливье Бьяджи; 5. Жан-Жак Эйдели (Франция) (Жерардо Соан, 78); 6. Штефан Вольф; 10. Паскаль Камадини (Франция); 12. Деннис Лота (Замбия) (11. Ахмед Уттара, 50 (Кот д´Ивуар)); 16. Йохан Лонфат; 19. Себастьен Замба; 20. Луис Милтон ди Соуза Фильо (Бразилия) (17. Нил Мюррей, 59 (Шотландия)); 23. Дидье Толо (Франция).
      Запасные: 14. Маттео Ванетта; 18. Абиодун Барува (в) (Нигерия); 22. Жаме Дерива; 28. Стефан Грихтинг.
      Главный тренер: Жан-Клод Ришар.

      ___________________ ГОЛЫ ___________________

      «Спартак»____1:0____Бузникин______ 5-ая минута
      «Спартак»____2:0____Титов________ 37-ая минута
      «Спартак»____3:0____Кечинов______ 41-ая минута
      «Спартак»____4:0____Тихонов______ 60-ая минута
      «Сьон»_______4:1____Комадини_____65-ая минута
      «Спартак»____5:1____Ромащенко____85-ая минута

      По сумме двух игр — 6:1 (1:0 + 5:1)

      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Матч проходил при полном аншлаге! 30 тысяч зрителей!
      В сезоне 1996/1997 "Сьон" стал ЧЕМПИОНОМ Швейцарии, а в предыдущих 3-ёх сезонах (1994/1995, 1995/1996 и 1996/1997) завоёвывал КУБОК Швейцарии!
      Самый звёздный игрок "Сьона" - Жан-Жак Эйдели (заменённый на 78-ой минуте). Это бывший игрок "Марселя", победитель Лиги чемпионов сезона 1992/1993! Участник разгрома ЦСКА (в той Лиге чемпионов "Марсель" выиграл у ЦСКА 6:0). А, например, Штефан Вольф (отыгравший все 90 минут) - выступал за сборную Швейцарии! В том году он даже участвовал в матче международного турнира в Гонконге против сборной России!
      Обратите внимание на СОСТАВ "Спартака" в те годы! В нём нет ни одного легионера!!!

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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 12 июля 2015, 15:37

      Рекорд российского футбола эпохи недобитых Красной Армией буржуев-олигархов Гинера и Абрамовича (2002 - 2015 г.), или как клуб низшей (!) лиги Германии сделал из любимого клуба "великолепного" мясной фарш и конский бифштекс!!

      Ц.С.К.А. — «КЁЛЬН» (Германия) — 1:9 !!!

      __________________ ГОЛЫ _________________

      «Кёльн»____0:1____Сичоне_______36-ая минута
      «Кёльн»____0:2____Кринге_______41-ая минута
      «Кёльн»____0:3____Воронин______57-ая минута
      «Кёльн»____0:4____Воронин______62-ая минута
      «Кёльн»____0:5____Воронин______65-ая минута
      «Кёльн»____0:6____Подольски____75-ая минута
      «Кёльн»____0:7____Штрайт ______77-ая минута
      ЦСКА ______1:7____Попов________78-ая минута
      «Кёльн»____1:8____Эбберс_______81-ая минута
      «Кёльн»____1:9____Штрайт ______83-я минута

      Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Богдан Шершун, Сергей Игнашевич, Андрей Соломатин, Ролан Гусев, Элвер Рахимич (сборная Боснии и Герцеговины), Евгений Алдонин, Иржи Ярошик (сборная Чехии), Дейвидас Шемберас (сборная Литвы), Сергей Семак, Ивица Олич (сборная Хорватии).

      16-ое января 2003-го года. Португалия. Портимау. Поле отеля Le Meridien Penina. 100 зрителей.

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      Metal Militia 12 июля 2015, 15:30

      Лучший матч «Спартака» в Еврокубках против чемпиона Швейцарии сезонов 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015!
      -------------------------------------------------------------------------------------------

      «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) — «СПАРТАК» (Москва) — 2:3

      1/16-ая финала Лиги Европы сезона 2010/2011
      17-ое февраля 2011-го года. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 13 073 зрителя.

      «Базель»: Костанцо, Штайнхофер, Абрахам, Кусунга, Сафари, Шакири, Япи-Япо (Кабрал, 88), Г.Джака, Штоккер (Зуа, 88), Штреллер, Фрай (Тембо, 80).

      «Спартак»: Дикань, К.Комбаров, Сухи, Рохо, Макеев (Яковлев, 85), Макгиди, Рафаэл Кариока, Шешуков (Жано, 46), Алекс (к), Д.Комбаров, Дзюба.

      ____________________ Голы ____________________

      «Базель»_____1:0_____Фрай_________36-ая минута
      «Базель»_____2:0_____Штреллер_____41-ая минута
      «Спартак»____2:1_____Д.Комбаров___ 61-ая минута
      «Спартак»____2:2_____Дзюба________70-ая минута
      «Спартак»____2:3_____Жано_________92-ая минута

      Предупреждены: Макгиди (34, недисциплинированное поведение), Штоккер (34), Япи-Япо (48), Рафаэл Кариока (52, недисциплинированное поведение), Алекс (70, недисциплинированное поведение), Дикань (82, затяжка времени), Сухи (90, грубая игра).
      Удалён: Шакири (78, удар соперника).

      За «Базель» играло несколько футболистов сборной Швейцарии (обыгравшей на Чемпионате мира-2010 Испанию!)
      В ответной игре «Спартак» проигрывал 0:1 и ушёл от поражения на 91-ой минуте!

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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 12 июля 2015, 14:02

      За всю историю "Санкт-Галлен" дважды становился чемпионом Швейцарии (в сезонах 1903/1904 и 1999/2000), один раз выигрывал Кубок (в 1969-ом году), а ещё один раз - Кубок Лиги (в 1978-ом / этот турнир сейчас не проводится - он проводился с 1972-го по 1982-ой год). В еврокубках "Санкт-Галлен" провёл НЕМНОГО матчей: когда в конце 90-ых он во 2-ой раз стал чемпионом Швейцарии, то в отборочном раунде Лиги чемпионов сыграл с турецким "Галатасараем" - 1:2 и 2:2 (почти на равных!), после чего, перейдя в отборочные раунды Кубка УЕФА, сенсационно выбил из еврокубков лондонский "ЧЕЛСИ" (0:1 и 2:0!), а с бельгийским "Брюгге" сыграл примерно как и с "Галатасараем" (менее, чем через 2 года выигравшим Кубок УЕФА) - 1:2 и 1:1.
      В следующем сезоне "Санкт-Галлен" превзошёл обладателя Кубка европейских чемпионов сезона 1985/1986 румынский "Стяуа" - 2:1 и 1:1 (зеркальное отображение матчей с "Брюгге"), а после победы над "Спартаком" (в 2013-ом) обыграл в групповом турнире Лиги Европы "Кубань" и "Суонси Сити" - 2:0 и 1:0!
      Впечатляет также и год ОСНОВАНИЯ этого клуба - 1879-ый!!!
      Если за последние 5-6 лет больше всего в швейцарском футболе поразили победа сборной Швейцарии над чемпионами мира и Европы испанцами (в финальном турнире Чемпионата мира в ЮАР) и выход "Базеля" в полуфинал Лиги Европы (как и его всякие, там, победы в Лиге чемпионов над "Челси", "Манчестер Юнайтедом" и "Баварией"), то конкретно за последний сезон более всего впечатлил финал КУБКА этой страны, где занявший лишь 7-ое место "Сьон" разгромил чемпиона (а им в 6-ой раз подряд стал "Базель") со счётом 3:0!! При том, что финал проходил в Базеле!!
      Интересно, что и "Люцерн", и "Санкт-Галлен" (с которыми "Спартак" встречался на этом сборе), оказались ВЫШЕ "Сьона" - они заняли 5-ое и 6-ое место! При том, "Санкт-Галлен" оказался выше, чем был в позапрошлом сезоне (когда встречался со "Спартаком" в Лиге Европы) - тогда он был 7-ым.
      То есть, и "Санкт-Галлен", и "Люцерн", и "Фрайбург" - вполне себе сильные команды! Да и австрийский "ДОРНБИРН", у которого "Спартак" выиграл 12:0 (установив рекорд российского (да и, пожалуй даже, всего европейского!!) межсезонья), не так уж и слаб (это далеко не дворовая команда!). Сегодня "Дорнбирн" проиграл "Аустрии" из Лустенау всего лишь 0:2! А эта "Аустрия" - 7-ая команда по итогам прошлого сезона во 2-ом австрийском дивизионе! Если учесть, что в Высшей лиге там играет всего 10 команд, то это как бы 17-ая команда Австрии!
      И вот "Спартак" одержал 3 победы, хотя его во всех матчах засуживали! С "Люцерном" "Спартак" при счёте 0:1 забил гол, но судья его не засчитал.. "Фрайбург" бил в наши ворота пенальти.. а с "Санкт-Галленом" "Спартак" СНОВА потерял гол (его ошибочно не засчитал судья). По сути, "Спартак" выиграл у "Санкт-Галлена" (начавшего тренировочный процесс на две недели раньше!) не 3:1, а 4:1! А это уже КРУПНАЯ победа! И те, кто ожидал ЕЩЁ одного поражения "Спартака" от "Санкт-Галлена" - просчитались! "Спартак" ПОБЕДИЛ, и при том КРУПНО.
      Игра проходила прям на стадионе "Санкт-Галлена"! Где "Спартак" в 2013-ом сыграл в Лиге Европы вничью 1:1 (а примерно всего через месяц обыграл 3:0 ЦСКА!).

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > Metal Militia 12 июля 2015, 14:44

      ПионЭр, счёт на табло, а не в твоих мечталках… крупно спамька только проигрывает гальюновым…

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      Рейтинг: +137

      Metal Militia > KAFA2525 12 июля 2015, 15:48

      "KAFA2525" Сегодня 14:44 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 14:02
      ПионЭр, счёт на табло, а не в твоих мечталках… крупно спамька только проигрывает гальюновым…
      ------------------------------------------------------------------------------
      СовОк, сшот на тАбало говорит как раз о том, что ты не отличаешь крупные победы от не крупных... "Спартак" вот именно, что САМ обыгрывал швейцарцев крупно (5:1 со "Сьоном"), а "Санкт-Галлену" (в чьи ворота судья не засчитал тогда чистый гол Мовсисяна) "Спартак" проиграл всего 2:4

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 12 июля 2015, 13:24

      Это скольким же еще командам надо отомстить "спартаку-середняку"!
      26.09.1998. ЦСКА — «спартак» — 4:1
      28.04.2001. «Сатурн» — «спартак» — 3:0
      21.04.2002. «спартак» — ЦСКА — 0:3
      04.05.2003. «Торпедо» — «спартак» — 3:0
      02.08.2003. «спартак» — «Локомотив» — 2:5
      25.10.2003. «Алания» — «спартак» — 3:0
      01.05.2004. «спартак» — «Зенит» — 0:3.
      25.05.2007. «Химки» — «спартак» — 3:0.
      12.07.2008. «спартак» — ЦСКА — 1:5
      30.08.2009. «спартак» — «Рубин» — 0:3.
      10.05.2010. «Алания» — «спартак» — 5:2
      14.03.2011. «Ростов» — «спартак» — 4:0
      29.05.2011. «Зенит» — «спартак» — 3:0
      16.10.2011. «Рубин» — «спартак» — 3:0.
      22.04.2012. «спартак» — «Анжи» — 0:3
      11.08.2012. «Зенит» — «спартак» — 5:0
      17.05.2014 спартак - ЦСКА - 0:4

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      Рейтинг: +67

      romarez > Великолепный 12 июля 2015, 13:48

      ты болен...10 лет одной и той же писанины

      3
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      Рейтинг: +11

      DRUGRUS > Великолепный 12 июля 2015, 13:55

      Что за бред, можно разные примеры привести...
      Рубин-Спартак 0-4 2014
      Cпартак-Зенит 4:2 2013
      Динамо-Спартак 1:4 2013
      Спартак-Локомотив 3-0 2011
      Спартак-Краснодар 4-0 2011
      Спартак-Сатурн 4-0 2009
      и т.д., и т.п.

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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 12 июля 2015, 12:42

      Молодцы Спартачи,отомстили обидчикам

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