"Спартак" отомстил "Санкт-Галлену"

Московский "Спартак" в сегодняшнем контрольном матче обыграл швейцарский "Санкт-Галлен", который два года назад не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.



11 июля. Санкт-Галлен. Стадион "АФГ-Арена".





"Спартак" (Россия) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) - 3:1 (3:0).



Голы "Спартака": 1:0 - Мовсисян, 9; 2:0 - Хурадо, 15; 3:0 - Глушаков, 23.





Ребров, Таски (Ромуло, 46), Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров, Промес (Яковлев, 76), Глушаков (Макеев, 46), Широков, Хурадо (Джано, 76), Попов (Озбилиз, 76), Мовсисян (Давыдов, 61).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!