Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Думбия

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не отверг интереса к бывшему форварду команды. ныне выступающему за "Рому", Сейду Думбия.



"Африканец любопытен многим клубам. Если будет интересная и адекватная возможность его взять, то почему бы и нет. Но "волчица" готова его только продавать, ее позиция на этот счет категорична", - сказал Бабаев, тем самым намекнув, что ЦСКА готов взять Думбия в аренду.



В прошлом сезоне "Серии А" футболист провел 13 матчей и забил всего дважды.



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