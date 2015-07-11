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    Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Думбия

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не отверг интереса к бывшему форварду команды. ныне выступающему за "Рому", Сейду Думбия.

    "Африканец любопытен многим клубам. Если будет интересная и адекватная возможность его взять, то почему бы и нет. Но "волчица" готова его только продавать, ее позиция на этот счет категорична", - сказал Бабаев, тем самым намекнув, что ЦСКА готов взять Думбия в аренду.

    В прошлом сезоне "Серии А" футболист провел 13 матчей и забил всего дважды.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 20:36
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:57

      круто..было бы круто!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 20:31

      свой личный интерес подтвердил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 12 июля 2015, 14:23

      кроме догадок ничего не написали.

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 12 июля 2015, 11:38

      Эти 13 матчей он играл по 5 минут.

      0
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      Рейтинг: +49

      Ангел неБесГрешен 12 июля 2015, 11:24

      гинеру пришлась по душе схема с Вагнером. Тогда они сплавили его на родину, а через полгодика примерно взяли в аренду. В аренде ведь зарплату платит хозяин, если я ничего не путаю. Вот и получится, что морщить пенальти Думбия будет в ЦСКА, а денежку за это получать с Ромы. Развёл еврей итальяшек по полной...

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2015, 10:51

      Надоели уже с этим африканцем. Сам-то он возвращаться в ЦДК не хочет, чего воду мутить?

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      Рейтинг: +42

      alboro 12 июля 2015, 04:29

      опять

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      Рейтинг: +72

      Тага Дага 12 июля 2015, 00:52

      И Хонда не заиграл...и Думбия не заиграл в Италии...думаю не стоит Акинфееву переходит в Ювентус,итальянский стил не подходит под схему Лёни...

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      Рейтинг: +40

      гинер-друг человека > Тага Дага 12 июля 2015, 07:30

      Трудно после школы "друга человека" играть в полную силу хоть где.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 00:14

      ему под 40 - само то для нашего пешеходного чемпионата.

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      Рейтинг: +335

      Поц 11 июля 2015, 23:52

      Я так понял в ЦСКА денег нет. А помните, как Думбию провожали в Рому. С восторгом! А он там обкакался. Упс.

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      Рейтинг: +335

      Поц > цЫсЬКА команда Г 12 июля 2015, 00:36

      А я о чём. Могли бы объяснить своему игроку, что в Италии придется играть в футбол, вспоминать всё чему в детстве учили. А что устроили: -Давай!!! Не ссы!!!! Красно-синий самый синий!!! Уря-а-а-а!!!!

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