"Балтика" в гостях победила "Шинник"

В матче 1-го тура ФНЛ ярославский "Шинник" на своем поле минимально уступил "Балтике".



11 июля. Ярославль. Стадион "Шинник".





"Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1).



Гол: 0:1 - Запрудских, 27.





Предупреждения: Рябокобыленко, 34. Чхапелия, 41. Запрудских, 43. Рогачев, 86. Цуканов, 90+1.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).







Малышев, Беляев, Ятченко, Ламанж, Никитинский (Малоян, 46), Сиротов, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов, 61), Булия (Цховребов, 83), Мязин.Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских (Ланин, 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян, 46), Цимбал, Рябокобыленко (Земченков, 46), Глушков, Сердюк (Постаногов, 81).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!