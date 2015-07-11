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    "Балтика" в гостях победила "Шинник"

    В матче 1-го тура ФНЛ ярославский "Шинник" на своем поле минимально уступил "Балтике".

    11 июля. Ярославль. Стадион "Шинник".

    "Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1).

    Гол: 0:1 - Запрудских, 27.

    "Шинник": Малышев, Беляев, Ятченко, Ламанж, Никитинский (Малоян, 46), Сиротов, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов, 61), Булия (Цховребов, 83), Мязин.

    "Балтика": Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских (Ланин, 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян, 46), Цимбал, Рябокобыленко (Земченков, 46), Глушков, Сердюк (Постаногов, 81).

    Предупреждения: Рябокобыленко, 34. Чхапелия, 41. Запрудских, 43. Рогачев, 86. Цуканов, 90+1.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 20:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      ORFEI 15 июля 2015, 11:08

      Хорошее начало сезона - молодцы!Вперед балтийцы!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 июля 2015, 09:02

      Традиция. Шинник почти каждый сезон начинает с поражения.

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 11 июля 2015, 23:17

      мини-сенсация!,так надо понимать,учитывая игру этих команд в прошлом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 23:16

      Балтику с победой!

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 11 июля 2015, 21:33

      Сыграли называется лучше бы и не начинали сезон. Шинник начал сезон хуже некуда проиграв в дебютном матче да еще на своем стадионе. у балтики явно была продумана стратегия которая и воплотилась в победу. Начало для команды положено теперь следует готовится к следующей игре. Пожелаем успеха обоим коллективам ведь не важно как начали главное как по сезону пойдешь.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 11 июля 2015, 20:50

      Балтика настроена в этом году по боевому!

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