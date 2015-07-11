"Балтика" в гостях победила "Шинник"

Хорошее начало сезона - молодцы!Вперед балтийцы!
В матче 1-го тура ФНЛ ярославский "Шинник" на своем поле минимально уступил "Балтике".
11 июля. Ярославль. Стадион "Шинник".
"Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 0:1 (0:1).
Гол: 0:1 - Запрудских, 27.
Гол: 0:1 - Запрудских, 27.
"Шинник": Малышев, Беляев, Ятченко, Ламанж, Никитинский (Малоян, 46), Сиротов, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов, 61), Булия (Цховребов, 83), Мязин.
"Балтика": Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских (Ланин, 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян, 46), Цимбал, Рябокобыленко (Земченков, 46), Глушков, Сердюк (Постаногов, 81).
Предупреждения: Рябокобыленко, 34. Чхапелия, 41. Запрудских, 43. Рогачев, 86. Цуканов, 90+1.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
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