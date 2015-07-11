В трансфере Касильяса вновь возникло недопонимание

Уже порядком затянувшийся переход вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса в "Порту" вновь задерживается. Сегодня поступила информация, что "сливочные" не хотят брать на себя ответственность за так называемые налоговые риски, что необходимо сделать в соответствии с португальским законодательством. Из-за этого переход не может быть завершен. Если бы не эта деталь, Касильяса уже можно было считать "драконом". Вероятно, в ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к консенсусу.



Доподлинно известно, что испанец уже попрощался со своими мадридскими партнерами.



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