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    В трансфере Касильяса вновь возникло недопонимание

    Уже порядком затянувшийся переход вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса в "Порту" вновь задерживается. Сегодня поступила информация, что "сливочные" не хотят брать на себя ответственность за так называемые налоговые риски, что необходимо сделать в соответствии с португальским законодательством. Из-за этого переход не может быть завершен. Если бы не эта деталь, Касильяса уже можно было считать "драконом". Вероятно, в ближайшее время станет ясно, смогут ли стороны прийти к консенсусу.

    Доподлинно известно, что испанец уже попрощался со своими мадридскими партнерами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 20:01
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:49

      грустно быть полудраконом

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:53

      Интересное развитие, подождем разъяснений.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      realmadrid92 11 июля 2015, 22:41

      Скряга Кэп. Не хочет сидеть в запасе и не играет на свою огромную зарплату. Но бьется за каждую мелочь. Уважения ноль к клубу, который сделал его человеком. Ему надо валить в Катар или в МЛС, как Хави и не ныть о том, что Реал должен до конца его дней платить деньги за его инфантильность

      0
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      Рейтинг: +62

      valeron88 11 июля 2015, 21:56

      Прочитал так - "В трансфере Касильяса вновь возникло недомогание"
      Блин, это же смешно уже)

      2
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 11 июля 2015, 21:54

      Было бы красиво, если бы Касильяс сразу закончил карьеру, а не уходил в другой клуб!)

      3
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      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > bangladesh 11 июля 2015, 23:03

      Пересу расскажи.

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh > Николай Петрович 11 июля 2015, 23:17

      Иди Люсе эту новость покажи

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 11 июля 2015, 21:50

      Очередная эпопея..

      1
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      Рейтинг: +126

      VINTRA 11 июля 2015, 21:37

      Вот не могу представить Касильяса в Порту

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 21:19

      Оставайся в Реале!

      0
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      Рейтинг: +43

      Justin7 11 июля 2015, 21:13

      Не зря такие препятствия возникают,значит есть недовольные

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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2015, 20:57

      Ни там, ни сям.

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