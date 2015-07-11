Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Краснодар" и "Атлетик" разошлись миром

    "Краснодар" в субботу провел товарищеский поединок с представителем испанской Примеры, с которым сумел сыграть вничью.

    11 июля. Бишофсхофен (Австрия). Стадион "Шпортплац".

    "Краснодар" (Россия) - "Атлетик" (Испания) - 1:1 (0:0).

    Голы: 0:1 - Фернандес, 48; 1:1 - Мамаев, 70.

    "Краснодар": Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Петров, Ахмедов (Батютин, 67), Лаборде (Вандерсон, 55), Перейра (Газинский, 46), Мамаев, Смолов, Ари.

    "Атлетик" (1 тайм): Ираисос, Боведа. Баленсиага, Саборит, Элустондо, Акече, Беньят, Иттураспе, Сусаета, Адуриц, Гомес.

    "Атлетик" (2 тайм): Эррерин, Бустинса, Этчейта, де Маркос, Гурпеги, Моран, Лопес, Эрасо, Фернандес, Уильямс, Сола.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:48

      вот так-то лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:51

      Неплохой спарринг получился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Деникин_А 12 июля 2015, 02:39

      УРРРРРРРААААААА! Енджейчик на поле! Оборона в сборе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Suomi 23 11 июля 2015, 23:58

      Ещё раз - для тех , кто в танке. Все эти товарняки не значат ровным счётом ничего для болельщиков и фанатов. ( К коим отношусь и я.) Мы не знаем - какие задумки были у Кононова на эти матчи, какие схемы и комбинации он наигрывал и опробывал и т.п. Так - чисто в лоб , невооруженным взглядом - пока вроде нормалёк. Конечно потеря Широкова и Измайлова пока не компенсируется полностью Смоловым и Торбинским, и у Жорика пока ножка не срослась, но в целом, я думаю - Краснодар должен пройти в группу в ЛЕ. Уже говорил и еще раз скажу - хочу, чтобы нам достался Саутгемптон или Вест Хем. Остальное - не интересно ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 июля 2015, 23:38

      14 игроков Краснодара против 22 игроков Бильбао,главное что бы без травм Краснодар то могут что то показать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      A111EX 11 июля 2015, 23:20

      Краснодар,будет на высоте,и ни как иначе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      densmen 11 июля 2015, 23:08

      В ЛЕ будет полный провал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +354

      REDAT > densmen 12 июля 2015, 08:40

      Это ты про "Рубин"?Эти игры товарняки нам неважны.Для нашего "Краснодара", сейчас надо все посмотреть и проверить и мы согласны со Suomi 23!Удачи "Краснодару"!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 11 июля 2015, 22:15

      чо-то как-то слабовато на сборах краснодар играет. ни о каких налаживаниях игровых связей речи уже и быть не может

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 > fr3nd 11 июля 2015, 22:47

      зато в чемпионате краснодар заиграет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2015, 22:07

      КРАСНОДАР - Лучшие в ПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      За Краснодар 11 июля 2015, 21:19

      Достойно.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11