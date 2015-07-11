"Краснодар" и "Атлетик" разошлись миром

вот так-то лучше
"Краснодар" в субботу провел товарищеский поединок с представителем испанской Примеры, с которым сумел сыграть вничью.
11 июля. Бишофсхофен (Австрия). Стадион "Шпортплац".
Голы: 0:1 - Фернандес, 48; 1:1 - Мамаев, 70.
"Краснодар": Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Петров, Ахмедов (Батютин, 67), Лаборде (Вандерсон, 55), Перейра (Газинский, 46), Мамаев, Смолов, Ари.
"Атлетик" (1 тайм): Ираисос, Боведа. Баленсиага, Саборит, Элустондо, Акече, Беньят, Иттураспе, Сусаета, Адуриц, Гомес.
"Атлетик" (2 тайм): Эррерин, Бустинса, Этчейта, де Маркос, Гурпеги, Моран, Лопес, Эрасо, Фернандес, Уильямс, Сола.
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