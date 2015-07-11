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    ЦСКА победил "Крылья Советов"

    В сегодняшнем товарищеском матче московские армейцы победили лучшую команду ФНЛ прошлого сезона.

    11 июля. Москва. Стадион "Октябрь".

    ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (2:0).

    Голы: 1:0 - Муса, 13; 2:0 - Натхо, 37.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Васин (Игнашевич, 62), Щенников (Набабкин, 46), Вернблум (Ефремов, 62), Натхо, Тошич, Еременко (Панченко, 71), Дзагоев (Цауня, 62), Муса (Страндберг, 62).

    "Крылья Советов": Конюхов (Стаменкович, 82), Цаллагов, Концедалов, Надсон, Бурлак. Ятченко, Померко (Махмудов, 87), Драгун (Симайс, 71), Чочиев (Габулов, 60), Горбатенко (Скворцов, 89), Корниленко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 19:11
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:44

      всё штатно

      3
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:47

      Крылышкам нужно извлечь уроки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 12 июля 2015, 15:24

      хорошо. подготовка к сезону идет плодотворно !

      2
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 11:37

      Самара в поддавки играла чтоли?

      1
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 12 июля 2015, 07:41

      Ничего существенного,всё по старому,хотя нападающий напрашивается сам собой.Опять будет двадцать пять с короткой скамейкой и стариком Игнашём.

      1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 12 июля 2015, 02:04

      Обычный товарняк.Для всех команд ничего не значащий,только свиньи верещат,когда выигрывают.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июля 2015, 01:29

      Неплохо, но нужно слегка укрепить группу атаки. Лучше всего взять Месси, Неймара и Суареса. И играть по феноменальной тактической схеме Слуцкого: "Игнашевич - бей, Месси - беги!" Ну а Суарес с Неймаром будут нервно кусать локти на скамейке запасных... :-)))))

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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо > cska-62 12 июля 2015, 12:45

      Запишись на приём к специалисту,а то поздно будет...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Русский Моуриньо 12 июля 2015, 14:59

      Поклонникам "русского Мауриньо" к специалистам записываться не нужно. Диагноз очевиден и болезнь неизлечима. :-)))))

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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо > cska-62 12 июля 2015, 15:14

      С чего ты взял что я поклонник Слуцкого?Этот физрук убил некогда красивую игру ЦСКА!Сам жду когда он свалит...Но это не говорит о том что стоит писать всякую ерунду.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Русский Моуриньо 12 июля 2015, 16:56

      Ерунду - не ерунду, но попади Слуцкий случайно в "Барсу", или лучшая на сегодня тройка форвардов в ЦСКА, им троим места в основе не было бы, а то и двум из трёх.
      Что же касается достоинств Леонида Викторовича, то оно у него одно: он терпелив и не допустил каким-то образом склок и скандалов в клубе. На фоне других наших клубов этого не мало, но вместо постановки игры команды он всегда занимался и занимается "вымучиванием очков". Гинер это прекрасно знает и понимает, потому и приобрёл бердыевскую связку Натхо - Ерёменко, чтобы в середине поле образовалось что-то более или менее пристойное и играющее. но этой связки для игры в Европе мало. Нужен тренер, а не Слуцкий.

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > cska-62 13 июля 2015, 04:05

      проиграли Слуцкий виноват , выиграли тоже Слуцкий виноват. Может все же в тебе проблемка ?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Кабинетный Зенит 13 июля 2015, 10:35

      Во мне? Да все, кто хоть что-то соображает в футболе, относятся к Слуцкому аналогично... Тем более те, кто помнит садыринский ЦСКА, состав игроков которого не шёл ни в какое сравнение с нынешним, но была Его Величество Игра!

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      Рейтинг: +167

      астраханец > cska-62 16 июля 2015, 12:35

      Вспомнить хотя бы команды Зико и Рамоса. Результата не было, но смотреть было приятно. Разыгрывали потрясающие комбинации. Нет сейчас ни того ЦСКА, ни того Зенита, ни того Локомотива, ни того Спартака... Благо Рубин веселит своими бей-беги

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 11 июля 2015, 23:51

      Размялись и ладно.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 11 июля 2015, 22:43

      хоть и товарняк.но Крылья не впечатлили

      1
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      Рейтинг: +444

      лошадка35 11 июля 2015, 21:39

      чемп через неделю, а обещанного напа пока не видать.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > лошадка35 11 июля 2015, 22:43

      Нигериец из Китая уже не устраивает? С такими запросами вам прямая дорога в свободный, толерантный, демократический клуб "Бродячая свинья".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      лошадка35 > Adler angriff 11 июля 2015, 23:02

      веселит твоё тявканье)

      3
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > лошадка35 11 июля 2015, 23:08

      Ладно, не стоит злиться. Просто смирись с тем, что Блоссия превосходит тебя во ВСЁМ. А вся твоя ненависть исходит из банальной женской зависти.

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      Рейтинг: +444

      лошадка35 > Adler angriff 11 июля 2015, 23:18

      кто такое Блоссия?)

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > Adler angriff 11 июля 2015, 23:53

      У нас уже есть клуп "бродячая свинья" зачем нам чужой бренд.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > лошадка35 12 июля 2015, 01:54

      лошадка35, как процесс отмечания???:-)
      Надеюсь, несильно, навязчив?:-)

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      Рейтинг: +72

      кони-рулят > Adler angriff 12 июля 2015, 10:15

      блошия нервно курит в сторонке когда на сайте лошадка35)))

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      Рейтинг: +444

      лошадка35 > juventus186 12 июля 2015, 11:30

      всё супер) с друзьями немножко ночью посидели, хоть и заранее. щас на дачу поеду, продолжим отмечать уже с семьёй)

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > лошадка35 12 июля 2015, 12:10

      лошадка35, значит часть моего пожелания исполнилась - "чтоб родные были поближе", ??:-)
      Ну давай - соком смотри не оппейся !!:-)

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит > Adler angriff 13 июля 2015, 04:07

      а твоя ?

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