"Газовик" обыграл дебютанта ФНЛ

Камаз еще свое возьмет. Верю в эту команду!
В стартовом туре ФНЛ новичок турнира "КАМАЗ" не сумел должным образом противостоять полуфиналисту Кубка России - оренбургскому "Газовику".
11 июля. Оренбург. Стадион "Газовик".
Голы: 1:0 - Шогенов, 33; 2:0 - Маркелов, 42.
"Газовик": Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков, Бреев (Афонин, 63), Друзин, Шогенов (Аппаев, 82), Кобялко (Делькин, 67), Маркелов (Кабутов, 75).
"КАМАЗ": Павлов, Федотов, Рыжков, Шляков, Клонцак, Суслов, Пименов (Сафронов, 63), Поляков (Газданов, 63). Кириллов (Чушъялов, 60), Арлашин, Барсов (Акбашев, 79).
Предупреждения: Чушъялов, 80.
Судья: Сергей Костевич (Рыльск).
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