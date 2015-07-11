"Газовик" обыграл дебютанта ФНЛ

В стартовом туре ФНЛ новичок турнира "КАМАЗ" не сумел должным образом противостоять полуфиналисту Кубка России - оренбургскому "Газовику".



11 июля. Оренбург. Стадион "Газовик".





"Газовик" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:0 (2:0).



Голы: 1:0 - Шогенов, 33; 2:0 - Маркелов, 42.





Предупреждения: Чушъялов, 80.

Судья: Сергей Костевич (Рыльск).







Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков, Бреев (Афонин, 63), Друзин, Шогенов (Аппаев, 82), Кобялко (Делькин, 67), Маркелов (Кабутов, 75).Павлов, Федотов, Рыжков, Шляков, Клонцак, Суслов, Пименов (Сафронов, 63), Поляков (Газданов, 63). Кириллов (Чушъялов, 60), Арлашин, Барсов (Акбашев, 79).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!