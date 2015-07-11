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    "Газовик" обыграл дебютанта ФНЛ

    В стартовом туре ФНЛ новичок турнира "КАМАЗ" не сумел должным образом противостоять полуфиналисту Кубка России - оренбургскому "Газовику".

    11 июля. Оренбург. Стадион "Газовик".

    "Газовик" (Оренбург) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:0 (2:0).

    Голы: 1:0 - Шогенов, 33; 2:0 - Маркелов, 42.

    "Газовик": Абакумов, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Парняков, Бреев (Афонин, 63), Друзин, Шогенов (Аппаев, 82), Кобялко (Делькин, 67), Маркелов (Кабутов, 75).

    "КАМАЗ": Павлов, Федотов, Рыжков, Шляков, Клонцак, Суслов, Пименов (Сафронов, 63), Поляков (Газданов, 63). Кириллов (Чушъялов, 60), Арлашин, Барсов (Акбашев, 79).

    Предупреждения: Чушъялов, 80.

    Судья: Сергей Костевич (Рыльск).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 19:03
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 11:34

      Камаз еще свое возьмет. Верю в эту команду!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 июля 2015, 08:25

      Печальный старт.

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 11 июля 2015, 23:08

      Да КАМАЗ будет болтаться в хвосте видимо,что то не расчитали,видимо успокоились после выхода фнл

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      Рейтинг: +223

      DXTK 11 июля 2015, 21:40

      Хозяева начали сезон с победы это хорошее для них начало. Такой победой можно напугать любого конкурента, ну главное самим не испугаться после этого. Гости начали с поражения а ведь как говорят начали сезон так его и проведешь и что мы видим сегодня команда не готова к сезону, когда проводили межсезон чем занимались явно не отроботкой атакующих действий атака была никакая.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 июля 2015, 20:40

      Не удивительно.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 11 июля 2015, 20:27

      новичок???постоянно камаз в 1дивизионе играл)

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      Рейтинг: +51

      89170513876 > spartak11 13 июля 2015, 07:50

      С каких пор спартач болеет за КАМАЗ.

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      Рейтинг: +164

      spartak11 > 89170513876 14 июля 2015, 07:33

      с чего ты взял?

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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:26

      Хорошо, и не сомневался!

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      Рейтинг: +45

      Carol 11 июля 2015, 20:25

      Удачи Газовику!!! Пора бы и в Премьер-лигу наведаться, а то два года подряд 5 место занимают в ФНЛ, а может это они специально, как КАМАЗ в своё время

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 11 июля 2015, 20:07

      Газпром рулит! Потому что бабло всегда побеждает зло!

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      Рейтинг: +54

      hansa1 11 июля 2015, 20:00

      первый блин комом.

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