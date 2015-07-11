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    Роналдиньо продолжит карьеру в "Флуминенсе"

    Известный бразильский нападающий 35-летний Роналдиньо продолжит карьеру в "Флуминенсе". Футболист принял предложение команды из Рио-де-Жанейро и уже сегодня должен подписать контракт с клубом.

    Отмечается, что зарплата Роналдиньо составит около 2, 5 млн долларов за сезон, также футболисту будет перечисляться часть доходов от продажи футболок с именем игрока.
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    Источник: Globo

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    11.07.2015 18:55
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:46

      Мыльная опера завершена.

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      Рейтинг: +51

      Mister Ipkins 12 июля 2015, 09:24

      "Универо 4-х курсо ло ло"подправлю тебя немного.Ну это на твоем языке,а так,учусь я на 4 курсе нефтяного университета..точнее перешел на 4-ый

      0
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      Рейтинг: +51

      Mister Ipkins 12 июля 2015, 00:14

      Это первый футболист,которого я узнал вообще,он тогда только перешел в Барсу,по уровню игры превосходит и Роналду и даже Месси,но как то он быстро затух,но даже на ЧМ 2014 я думаю он играл бы лучше того же Неймара)кстати я NeyMesSuares95 если что))

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор > Mister Ipkins 12 июля 2015, 00:36

      "Это первый футболист,которого я узнал вообще" это все потому что ты мамкино школоло

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      Рейтинг: +96

      Islam0500 11 июля 2015, 23:26

      А почему не в Антальяспор? Можно было возродить связку с Это'О

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      Рейтинг: +67

      Zely 11 июля 2015, 21:59

      Когда смотришь его игру, чувствуешь как он получает удовольствие от игры

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      Рейтинг: +29

      CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 20:42

      это животное еще играет что ли, я думал уже давно валяется где то

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 20:55

      Вот вот, ну ничего, скоро ККК его найдут...

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      Рейтинг: +29

      CR7_RealMadrid > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 20:57

      давно пора уже, мертвый игрок который и пятки Роналду не стоит..

      0
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      Рейтинг: +20

      Nikol73 > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 20:59

      Одного из самых техничных игроков на планете назвать животным... Да сам ты животное

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      Рейтинг: +29

      CR7_RealMadrid > Nikol73 11 июля 2015, 21:03

      рот закрой воняет!

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      Рейтинг: +27

      Footlife > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 21:04

      Такой бред пишешь...

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      Рейтинг: +20

      Nikol73 > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 21:06

      "Сантьяго Бернабеу" стоя аплодировал ему. пересмотри матч.Сезон 2005/06, 12 тур

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      Рейтинг: +29

      CR7_RealMadrid > Footlife 11 июля 2015, 21:09

      бред то что ты думешь

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      Рейтинг: +29

      CR7_RealMadrid > Nikol73 11 июля 2015, 21:10

      ну и что причем тут это ?! игрок он средний, в одном матче получилось и все

      0
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      Рейтинг: +20

      Nikol73 > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 21:12

      Все с тобой понятно

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      Рейтинг: +67

      Zely > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 21:57

      У рона тогда, ни в одной игре не получилось

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > CR7_RealMadrid 11 июля 2015, 22:59

      Слушай ты, это ты животное!!! Твой Нырялду никогда не будет лучше Рони! Рональдиньё это Легенда один из Лучших игроков Мира!!! Не то что симулянт и пе*ик!!!

      0
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      Рейтинг: +27

      Гражданиннн > CR7_RealMadrid 12 июля 2015, 03:10

      тебя можно назвать животным. а он помнишь к Реалу какие голы отгрузил свое время. ваша Кристинка не сравнивается с ним. он волшебник. его игры люди мечтают смотреть. а ваша Кристина все время плачет и ноет. он умеет только с пенальти забивать

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      Рейтинг: +882

      spartach091 11 июля 2015, 20:40

      удачи ему.непремено гляну матчи его команды!его игра была чудом.чего стоила его улыбка!!!он легенда!

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      Рейтинг: +101

      BARCA_10 11 июля 2015, 20:38

      Роналдиньо один из лучших игроков в истории, как он возил мордой о газон игроков на Бернабеу, какой шикарный гол положил Чеху или тому же Симэну, футболист на века, удачи где бы он не играл!

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      Рейтинг: +164

      spartak11 11 июля 2015, 20:29

      не хватало его на чм

      2
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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:28

      Буду смотреть матчи флу, Ронни-легенда!

      3
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