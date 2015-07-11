Мыльная опера завершена.
Известный бразильский нападающий 35-летний Роналдиньо продолжит карьеру в "Флуминенсе". Футболист принял предложение команды из Рио-де-Жанейро и уже сегодня должен подписать контракт с клубом.
Известный бразильский нападающий 35-летний Роналдиньо продолжит карьеру в "Флуминенсе". Футболист принял предложение команды из Рио-де-Жанейро и уже сегодня должен подписать контракт с клубом.
Мыльная опера завершена.
"Универо 4-х курсо ло ло"подправлю тебя немного.Ну это на твоем языке,а так,учусь я на 4 курсе нефтяного университета..точнее перешел на 4-ый
Это первый футболист,которого я узнал вообще,он тогда только перешел в Барсу,по уровню игры превосходит и Роналду и даже Месси,но как то он быстро затух,но даже на ЧМ 2014 я думаю он играл бы лучше того же Неймара)кстати я NeyMesSuares95 если что))
"Это первый футболист,которого я узнал вообще" это все потому что ты мамкино школоло
А почему не в Антальяспор? Можно было возродить связку с Это'О
Когда смотришь его игру, чувствуешь как он получает удовольствие от игры
это животное еще играет что ли, я думал уже давно валяется где то
Вот вот, ну ничего, скоро ККК его найдут...
давно пора уже, мертвый игрок который и пятки Роналду не стоит..
Одного из самых техничных игроков на планете назвать животным... Да сам ты животное
Такой бред пишешь...
"Сантьяго Бернабеу" стоя аплодировал ему. пересмотри матч.Сезон 2005/06, 12 тур
Все с тобой понятно
У рона тогда, ни в одной игре не получилось
Слушай ты, это ты животное!!! Твой Нырялду никогда не будет лучше Рони! Рональдиньё это Легенда один из Лучших игроков Мира!!! Не то что симулянт и пе*ик!!!
тебя можно назвать животным. а он помнишь к Реалу какие голы отгрузил свое время. ваша Кристинка не сравнивается с ним. он волшебник. его игры люди мечтают смотреть. а ваша Кристина все время плачет и ноет. он умеет только с пенальти забивать
удачи ему.непремено гляну матчи его команды!его игра была чудом.чего стоила его улыбка!!!он легенда!
Роналдиньо один из лучших игроков в истории, как он возил мордой о газон игроков на Бернабеу, какой шикарный гол положил Чеху или тому же Симэну, футболист на века, удачи где бы он не играл!
не хватало его на чм
Буду смотреть матчи флу, Ронни-легенда!