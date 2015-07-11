Известный бразильский нападающий 35-летний Роналдиньо продолжит карьеру в "Флуминенсе". Футболист принял предложение команды из Рио-де-Жанейро и уже сегодня должен подписать контракт с клубом.





Отмечается, что зарплата Роналдиньо составит около 2, 5 млн долларов за сезон, также футболисту будет перечисляться часть доходов от продажи футболок с именем игрока.