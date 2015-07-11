"Монако" арендует Эль-Шаарави у "Милана"

Аренда устраивает.
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Аренда устраивает.
Так как вижу в Шарике большой потенциал, хочу видеть такое продолжение; за сезон он разыграется, наберет форму, плюс бесценного опыта в ЛЧ, а потом его вернут когда Милан выйдет в ЛЧ, и там он зажжет.
Быстро нашли замену бельгийцу, хороший трансфер для французов. Игрок то с огромным потенциалом, удачи в любом случае
Атака Милана перенасыщена. С прихдом Ибры так вообще будет на пять команд игроков атаки, фланги вообще тьма игроков, Черчи, Менез, Ньянг, Хонда.
Удачи Фараон, в Милане ты вырос в игрока с большой буквы. Ты еще оденешь футболку Милана обязательно.
Его носки за 2 миллиона пускай арендуют!
Монако сильно усилится, этот парняга может много наколотить.
Значит будет схему менять тренер.
Хороший переход для Монако