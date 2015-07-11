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    "Монако" арендует Эль-Шаарави у "Милана"

    Форвард "Милана" Эль-Шаарави станет игроком "Монако". Французы арендуют игрока за 2 млн евро с обязательством выкупить за 16 млн евро.

    Клубный телеканал "Милана"подтвердил, что стороны практически согласовали сделку.В понедельник Эль-Шаарави пройдет медосмотр и подпишет со своим новым клубом контракт.

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    Источник: ФК «Милан»

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    11.07.2015 18:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:45

      Аренда устраивает.

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      Рейтинг: +15

      acm 1899 12 июля 2015, 03:54

      Так как вижу в Шарике большой потенциал, хочу видеть такое продолжение; за сезон он разыграется, наберет форму, плюс бесценного опыта в ЛЧ, а потом его вернут когда Милан выйдет в ЛЧ, и там он зажжет.

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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 11 июля 2015, 22:44

      Быстро нашли замену бельгийцу, хороший трансфер для французов. Игрок то с огромным потенциалом, удачи в любом случае

      0
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      Рейтинг: +247

      Валерон 11 июля 2015, 20:12

      Атака Милана перенасыщена. С прихдом Ибры так вообще будет на пять команд игроков атаки, фланги вообще тьма игроков, Черчи, Менез, Ньянг, Хонда.
      Удачи Фараон, в Милане ты вырос в игрока с большой буквы. Ты еще оденешь футболку Милана обязательно.

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      Рейтинг: +15

      acm 1899 11 июля 2015, 19:57

      Пусть опыта наберется, я верю что шарик себя еще покажет, и выиграет с Миланом лч, и сбреет свой ирокез

      0
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      Рейтинг: +10

      dethharmonix > acm 1899 15 июля 2015, 11:44

      Чего всех так волнует его прическа?

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 11 июля 2015, 19:55

      Его носки за 2 миллиона пускай арендуют!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2015, 19:14

      Монако сильно усилится, этот парняга может много наколотить.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 19:12

      Значит будет схему менять тренер.

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      Рейтинг: +43

      laim2 11 июля 2015, 18:53

      Хороший переход для Монако

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 11 июля 2015, 18:51

      Опаньки!
      Так туда же сам Панюков собирался!
      Кто такой Эль-Шаарави?!!!!

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