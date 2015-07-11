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    Дельф решил остаться в "Астон Вилле"

    Полузащитник "Астон Виллы" Фабиан Дельф заявил, что остается в Бирмингеме. Ранее сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити", а "горожане" заплатят за футболиста 8 млн фунтов.

    "Я никуда не ухожу. Я остаюсь в команде, не могу дождаться начала нового сезона и остаюсь капитаном великого футбольного клуба", - приводит слова Дельфа Sky Sports.

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    Источник: Skysports

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    11.07.2015 18:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:44

      Правильно, если сам так решил.

      0
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      Рейтинг: +1142

      вoлгoдoн 11 июля 2015, 20:25

      С такой фамилией в очередь в Мадридский мешок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 11 июля 2015, 19:07

      Молодец послал, не стал губить карьеру.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 18:28

      А что с МС? Не хочет уже туда?

      0
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