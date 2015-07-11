Дельф решил остаться в "Астон Вилле"

Полузащитник "Астон Виллы" Фабиан Дельф заявил, что остается в Бирмингеме. Ранее сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити", а "горожане" заплатят за футболиста 8 млн фунтов.

"Я никуда не ухожу. Я остаюсь в команде, не могу дождаться начала нового сезона и остаюсь капитаном великого футбольного клуба", - приводит слова Дельфа Sky Sports.