Дебют Лэмпарда в МLS откладывается из-за травмы

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард из-за травмы не сможет дебютировать в своей новой команде "Нью-Йорк Сити" в MLS в это воскресенье в матче против "Торонто". Англичанин получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.
"Я очень разочарован, что не смогу сыграть в воскресенье. Я с нетерпением ждал этого момента, хорошо тренировался, и мне очень нравится работать в команде. К сожалению, я получил небольшое растяжение мышцы во время тренировки", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
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