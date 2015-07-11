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    Дебют Лэмпарда в МLS откладывается из-за травмы

    Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард из-за травмы не сможет дебютировать в своей новой команде "Нью-Йорк Сити" в MLS в это воскресенье в матче против "Торонто". Англичанин получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.

    "Я очень разочарован, что не смогу сыграть в воскресенье. Я с нетерпением ждал этого момента, хорошо тренировался, и мне очень нравится работать в команде. К сожалению, я получил небольшое растяжение мышцы во время тренировки", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.
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    Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»

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    11.07.2015 17:54
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:42

      Жаль, здоровья Лэмпарду.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 12 июля 2015, 00:32

      Успокойся... тебе больничный стопроцентый полагается...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      DXTK 11 июля 2015, 21:42

      Видимо пора вешать бутсы на гвоздь.

      0
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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:29

      Выздоравливай Лэм!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 июля 2015, 19:35

      Печалька.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 19:29

      ПОСМОТРИМ

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 11 июля 2015, 18:44

      Первый заокеанский блин комом!

      1
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > bestolochch 11 июля 2015, 18:46

      батя твой бестолочь,завстра его за пьянку с работы выгонят

      0
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:05

      Лэмпард, Джеррард, Рауль, Дель Пьеро, Абидаль, Хави, Вальдес, Пирло - все клубы выкидывают своих легенд, не понимаю, почему все гонят на Реал?

      0
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:10

      а сколько воспитанников в основе реала будет в этом сезоне, скажи пожалуйста?)

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:10

      Это барсофаны гонят...но Реал как то небрежно, со скандалами это делает.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > NeiSeS 11 июля 2015, 18:18

      Карвахаль, Хесе, а что? У Ювентуса в старте только Маркизио из воспитанников, у Арсенала, МЮ и Челси их вообще ноль, что тут такого? Потом Рамос, Марсело и Варан очень рано - в 17-18 лет приходили в Реал, их можно сказать тоже "своими" считают...

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:25

      Гиббс, Уилшир, Коклен и, возможно, Щесны - это по-твоему ноль ?

      + в новом сезоне ещё парочка игроков может прибавиться..

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      Рейтинг: +1055

      3ton > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:28

      найди мне тему , где Вальдеса выкинули?? Он сам захотел уйти , но его уговорили еще на год остаться , человек дал дорогу молодым
      Абидаль тоже, клуб от его не отвернулся , когда он был болен раком и человеку дали честь поднять кубок ЛЧ
      Хави тоже , 35 лет ему , или ты думал он будет до 50ти лет играть?? и Пирло так же и Стив

      Не один клуб так своих легенд не унижал , а провожали и говорили спасибо

      А Реал выгнал Рауля , который голы колотил , а купили бревно - Бензема , Касильяса унизили , при чем еще и болельщики и это спасибо за годы

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > mphuZ 11 июля 2015, 18:28

      Щесны?? Уахахах Оспина и Чех даже с закрытыми глазами стоят лучше этого торчка))) Ах да - про Уилшира забыл, Гиббс вроде под Монреалем же сидит, разве нет?

      Коклен Молодёжные клубы
      2000—2005 АС Бурни
      2005—2007 Лаваль

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > 3ton 11 июля 2015, 18:29

      Пхахахах, вообще-то Раулю тоже предлагали остаться, но он не захотел бороться за место в основе с Бензема и Игуаином, поэтому ушел туда, где у него будет много игровой практики)))

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > 3ton 11 июля 2015, 18:33

      Абидаля как будто не унизили, думали что он откинется от рака, не надеялись на его оздоровление, но когда он все-таки вылечился - сплавили в чемпионат Греции... МЕГАУВАЖЕНИЕ - РЕСПЕКТ!!!

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:59

      Что "уахаха" ? Да, он воспитанник, несмотря на то, что в основе в ближайшем сезоне может и не играть.

      Гиббс всегда был в основе, просто в последнем сезоне травма серьёзная была + неожиданно для всех Монреаль неплохо заиграл. Кстати, Монреаля в основном выпускали против сильных команд, где важно было хорошо играть в защите, а не помогать нападающим..

      Коклен выпускник академии Арсенала.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > mphuZ 11 июля 2015, 19:05

      Ну а мы говорим про воспитанников в старте, а не на скамейке, если ты не заметил... На скамейке Реала куча воспитанников - Каземиро, Лукас, Черышев, Арбелоа, Пачеко...

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 21:57

      2-3 человека наберётся в старте у нас

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 18:01

      да ладно - в получемпионате по полуфутболу в полустране и с растяжением можно без напряжения!

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      Рейтинг: +88

      хай > Петр 1 11 июля 2015, 18:14

      главное, что полуостров есть теперь, остальное наладится

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > хай 11 июля 2015, 18:27

      главное что по закону все!

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > Петр 1 11 июля 2015, 18:36

      Получемпионат? Теперь так называются турниры где играют Вилья, Лэмпард, Анри, Кака, Пирло, Джеррард, где на каждом матче по 35-50 тысяч болельщиков собирается? Не то что Щенниковы, Смольниковы, Березуцкие, Файзулины - играющие на огородах при 500 болельщиках, конечно топовый чемпионат, уахахахах!

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      Рейтинг: +88

      хай > Петр 1 11 июля 2015, 18:56

      да в [Соблюдайте правила ] законы. принцип, кто сильнее, тот и прав - это нормально

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 17:58

      Здоровья Френку. Отличного игрока приобрели в Нью-Йорк!

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