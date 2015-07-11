Дебют Лэмпарда в МLS откладывается из-за травмы

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард из-за травмы не сможет дебютировать в своей новой команде "Нью-Йорк Сити" в MLS в это воскресенье в матче против "Торонто". Англичанин получил растяжение икроножной мышцы на тренировке.





"Я очень разочарован, что не смогу сыграть в воскресенье. Я с нетерпением ждал этого момента, хорошо тренировался, и мне очень нравится работать в команде. К сожалению, я получил небольшое растяжение мышцы во время тренировки", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба.

