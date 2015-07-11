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    "Милан" не оставляет попыток приобрести Витселя

    Итальянский "Милан" пытается договориться с "Зенитом" о приобретении бельгийского полузащитника санкт-петербургской команды Акселя Витселя. Сообщается, что в понедельник представители клубов проведут очередную встречу.

    "Милан" планирует включить в сделку форварда Жереми Менеза. Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» согласен продать Витселя за 30 млн евро, но «Милан» не хочет платить более 20 млн.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 17:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:40

      С ума сошли что ли? Менеза нельзя отдавать за бездарность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 01:31

      не оставляйте - нам то что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      sir-5 11 июля 2015, 21:31

      Этот раб не продаётся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:20

      Жалко если Витсель перейдёт в Милан... Но это будет нормальный для него трансфер.

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 11 июля 2015, 20:14

      платим - берём. не платим - не берём

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 11 июля 2015, 19:17

      За Менеза еще надо доплатить и пару бревен отдать

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 11 июля 2015, 18:53

      висель не для зенита!

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      Рейтинг: +3081

      drug01 11 июля 2015, 18:50

      Добавьте денег и Висель Ваш!

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      Рейтинг: +794

      Miaf 11 июля 2015, 18:48

      И так покупали за 40, продают за 30 но Милан хочет купить за 20

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      Рейтинг: +794

      Miaf > Гавроша 11 июля 2015, 21:11

      Завтра посмотрим позор Зенита в матче за Суперкубок.

      0
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      Рейтинг: +35

      enot7000 11 июля 2015, 18:13

      попытка-не пытка

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