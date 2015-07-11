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    Агент Витселя: "Аксель хочет играть в более сильном чемпионате"

    Агент бельгийского футболиста "Зенита" Акселя Витселя Риккардо Наполитано прокомментировал будущее футболиста.
    "Аксель решил покинуть «Зенит». Он хочет играть в клубе, выступающем в более сильном, чем российский, чемпионате, там где много звезд,
    и очень хочет перебраться в Италию. Ему нравится "Ювентус". Он будет рассматриваться, как основной вариант замены Погба или Видалю, если они уйдут.В этом случае «Ювентус» сразу переключится на него", – заявил агент игрока.

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    Источник: Goal.com

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    11.07.2015 16:49
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:42

      пусть

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:38

      Для Зенита это не потеря.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2015, 11:30

      Да продавать его надо за любые деньги. Он слабее даже двух -трех российских аналогов на его позиции.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 01:34

      да пускай уходит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      staff1975 11 июля 2015, 21:38

      Хитро[Соблюдайте правила ]й одуванчик, насосался газа на халяву и к звёздам

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 11 июля 2015, 21:19

      Очень медленный игрок даже по российским меркам. В зените он совсем не прогрессирует.

      0
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      Рейтинг: +29

      cvanza 11 июля 2015, 20:59

      Цену набиваютх

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 11 июля 2015, 20:52

      Пусть Итальянцы уговорят мистера Би и он раскошелится наконец выдав 35 млн, хорошо еще помнится история с Хондой в ЦСКА где армейцам явно не доплатили.

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:45

      Российкий сильнее сделать не смог.До свиданья.

      0
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 11 июля 2015, 20:34

      Перейдет куда он денется.В принципе спокойно можно отпускать.За деньги естественно.

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