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    Стал известен стартовый состав "Краснодара" на матч с "Атлетиком"

    Сегодня "Краснодар" проведет третий контрольный матч в рамках предсезонного сбора в австрийском Клагенфурте. Соперником российской команды будет "Атлетик" Бильбао.

    Стал известен стартовый состав краснодарцев: Дикань, Петров, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Ахмедов, Мамаев, Перейра, Смолов, Лаборде, Ари. Запасные: Синицын, Кавлинов, Старков, Марченко, Газинский, Батютин, Быстров, Вандерсон.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    11.07.2015 16:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:37

      Быкам удачного матча.

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      Рейтинг: +10

      bobur505505 11 июля 2015, 20:28

      Ахмедову удачи.....супер опорник

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 июля 2015, 20:11

      Не подарок..,но удачи Краснодару!
      Забодайте их,на хрен!

      0
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 11 июля 2015, 19:28

      А кто сильнее Реал Сосьедад или Атлетик Бильбао?)

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Betty Fork 12 июля 2015, 04:36

      Бильбао 7 место по итогам прошлого чемпионата Сосьедад 12,думаю тут все понятно)

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 17:45

      под новый лимит подстраиваются.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июля 2015, 17:20

      на рога и аллесклагенфурт.

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      Рейтинг: +254

      Vector 11 июля 2015, 17:16

      Чего-то как-то много иностранщины...

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      Рейтинг: +254

      Vector > 11 июля 2015, 18:22

      У Краснодара, хаотический ты мой....

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 11 июля 2015, 17:12

      ну тут Атлетик точно победит

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      Рейтинг: +35

      enot7000 11 июля 2015, 17:11

      боевой

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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 11 июля 2015, 17:07

      Удачи краснодару!

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