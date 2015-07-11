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    "Эспаньол" отклонил предложение "Реала" по Касилье

    Президент "Эспаньола" Жоан Коллет сообщил, что клуб отказался продавать "Реалу" голкипера Кико Касилью. "Сливочные" владеют 50% прав на игрока и рассчитывали выкупить оставшуюся половину за 4 млн евро, но в каталонском клубе хотят получить не менее 6 млн евро и одного игрока "Реала" в аренду."

    "На данный момент мы не ведём переговоры с "Реалом" и отклонили предложение»,-приводит слова Коллета официальный "твиттер" "Эспаньола".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 16:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:36

      Имеют право.

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      Рейтинг: +93

      Deuced 11 июля 2015, 20:08

      кто нить обьясните почему он также не может за Реал выступать как щас играет за Эспаньол ? они же владеют 50 процентами прав или это только с продажи последующей просто половина суммы им уходит но ведь есть же вероятность что Касилья до конца карьеры решит не уходить

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      Рейтинг: +699

      Пластун 11 июля 2015, 19:49

      В это дно не один стоящий игрок не хочет переходить)))) Давно уже надо расформировать и запретить этот розово-маргариновый позор футбола.

      1
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 11 июля 2015, 19:20

      Кукиш им,а не Кико)

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 18:30

      Хотят больше значит.

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 11 июля 2015, 18:18

      норм. торгуются)

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:14

      Лучше бы Касильяса в команде оставили и все!

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 11 июля 2015, 17:43

      Потолкаются, и договорятся

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 11 июля 2015, 17:37

      Одного "настоящую легенду" Касильяса продают, а другого,совсем другого покупать хотят..."Хорошая" трансферная политика.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 17:22

      цену набивают - а чего, с мешком только так и надо!

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