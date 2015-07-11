"Эспаньол" отклонил предложение "Реала" по Касилье

Президент "Эспаньола" Жоан Коллет сообщил, что клуб отказался продавать "Реалу" голкипера Кико Касилью. "Сливочные" владеют 50% прав на игрока и рассчитывали выкупить оставшуюся половину за 4 млн евро, но в каталонском клубе хотят получить не менее 6 млн евро и одного игрока "Реала" в аренду."

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"На данный момент мы не ведём переговоры с "Реалом" и отклонили предложение»,-приводит слова Коллета официальный "твиттер" "Эспаньола".