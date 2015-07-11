Карл-Хайнц Румменигге: "Швайнштайгер переходит в "Манчестер Юнайтед"

Что не все спокойно у Гвардиолы в его королевстве.
"Бастиан хочет что-то нового в конце своей карьеры. Он попросил, чтобы мы пошли навстречу его пожеланиям", — приводит слова Румменигге официальный "твиттер" "Баварии".
Что не все спокойно у Гвардиолы в его королевстве.
новая реальность
Красным дьяволам повезло.
Теперь у МЮ два первоклассных исполнителя штрафных ударов (Депай и Швайни)...
Мюллер не перейдет в Юнайтед.
Карл-Хайнц Румменигге опроверг все слухи вокруг интереса "Манчестер Юнайтед" к Томасу Мюллеру:
"С Бастианом была очень особенная ситуация. Могу успокоить всех болельщиков - мы больше не отдадим ниодного игрока в МЮ. Мы никогда не получали предложения по Томасу Мюллеру".
Шик! давно хотел Швайни к нам)))
Надо иногда идти навстречу...
МЮ в новом сезоне будет рвать и метать - факт!
Я разве сказал что они будут у всех побеждать? Но вот рвать и метать будут обязательно, это ж МЮ!
Я ничего не говорил. Просто сказал , что могут проиграть МС в дерби и МС могут быть выше так как они лучше играли в прошлом сезоне чем МЮ. Ну и Челси могут унизить на Бридж это правда ну это Челси. Реал тоже унижали Барса на Ноу Камп и Атлетико 0:4 на Висенте Кальдерон у всех бывает.
Ну в прошлом году они тоже рвали и метали тока вот счастья в этом не снискали и Чемпионат Челси в руки отдали.
Иногда играешь для удовольствия и процесса от игры, а не результата, МЮ это как раз и подводило временами!
Несомненно дражайший, несомненно!
ну что ж посмотрим на швайни в англии игрок хороший уверен на все 100% что в любом клубе мира не затеряется в часности мю ван гала