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    Карл-Хайнц Румменигге: "Швайнштайгер переходит в "Манчестер Юнайтед"

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер переходит в "Манчестер Юнайтед". 30-летний футболист провел в составе мюнхенского клуба в общей сложности 500 матчей и забил в них 68 голов.

    "Бастиан хочет что-то нового в конце своей карьеры. Он попросил, чтобы мы пошли навстречу его пожеланиям", — приводит слова Румменигге официальный "твиттер" "Баварии".

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    Источник: ФК «Бавария»

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    11.07.2015 15:57
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    Комментарии478
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 18:49

      Что не все спокойно у Гвардиолы в его королевстве.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 18 июля 2015, 01:31

      Трындец приходит великому клубу, походу опять безвременье настает, Швайни уходит, Мюллера и Робена предлагают за Ди Марию, кто останется то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:41

      новая реальность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:35

      Красным дьяволам повезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Edgar-Davids 12 июля 2015, 12:41

      Теперь у МЮ два первоклассных исполнителя штрафных ударов (Депай и Швайни)...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 12 июля 2015, 12:24

      Мюллер не перейдет в Юнайтед.

      Карл-Хайнц Румменигге опроверг все слухи вокруг интереса "Манчестер Юнайтед" к Томасу Мюллеру:

      "С Бастианом была очень особенная ситуация. Могу успокоить всех болельщиков - мы больше не отдадим ниодного игрока в МЮ. Мы никогда не получали предложения по Томасу Мюллеру".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 12 июля 2015, 09:51

      Шик! давно хотел Швайни к нам)))

      1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:45

      Надо иногда идти навстречу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      lessnik86 12 июля 2015, 09:13

      МЮ в новом сезоне будет рвать и метать - факт!

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > lessnik86 12 июля 2015, 17:20

      Полетят он МС сначала, а потом и Челси их унизит на Бридж как и в прошлом сезоне.Манчестер Сити опять могут быть выше.

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      Рейтинг: +39

      lessnik86 > AlexanderP622 12 июля 2015, 20:57

      Я разве сказал что они будут у всех побеждать? Но вот рвать и метать будут обязательно, это ж МЮ!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > lessnik86 12 июля 2015, 23:12

      Я ничего не говорил. Просто сказал , что могут проиграть МС в дерби и МС могут быть выше так как они лучше играли в прошлом сезоне чем МЮ. Ну и Челси могут унизить на Бридж это правда ну это Челси. Реал тоже унижали Барса на Ноу Камп и Атлетико 0:4 на Висенте Кальдерон у всех бывает.
      Ну в прошлом году они тоже рвали и метали тока вот счастья в этом не снискали и Чемпионат Челси в руки отдали.

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      Рейтинг: +39

      lessnik86 > AlexanderP622 13 июля 2015, 07:06

      Иногда играешь для удовольствия и процесса от игры, а не результата, МЮ это как раз и подводило временами!

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > lessnik86 13 июля 2015, 18:42

      Но результат всё равно нужен.

      0
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      Рейтинг: +39

      lessnik86 > AlexanderP622 13 июля 2015, 22:40

      Несомненно дражайший, несомненно!

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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 12 июля 2015, 01:15

      ну что ж посмотрим на швайни в англии игрок хороший уверен на все 100% что в любом клубе мира не затеряется в часности мю ван гала

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