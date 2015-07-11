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    "Советский спорт": "Черчесов не уволен"

    В московском "Динамо" отреагировали на информацию об увольнении главного тренера команды Станислава Черчесова. Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Черчесова и назначении на вакантную должность Андрея Кобелева.

    Источник в клубе сообщил: "В «Динамо» разочарованы информацией, которая в последнее время появляется вокруг кадровых вопросов клуба. Клуб обращает внимание на то, что руководствоваться следует лишь официальной информацией. Как только кадровые решения будут приняты, о них будет объявлено официально. Что же касается слухов о ходе совета директоров, в частности, о резких высказываниях главного тренера Станислава Черчесова и его увольнении, то они не соответствуют действительности".

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 15:28
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    Комментарии208
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      Рейтинг: +21

      Dirty_Harry 13 июля 2015, 07:38

      что в Динамо происходит...

      0
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      Рейтинг: +15

      Мамешев 12 июля 2015, 23:37

      Кто то готовит "майдан" внутри ментов.Ну не хочется думать на Денисова((

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:20

      пока не уволен

      0
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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 12 июля 2015, 19:04

      Кто бы Динамку не тренировал! Эти бело- голубые подсосники коней никогда ничего не выиграют.
      Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:33

      Кому-то выгодно такое положение дел.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:45

      Кому-то не живётся спокойно...

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:27

      Уволен - не уволен... ромашка какая-то получается

      0
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      Рейтинг: +76

      дантеs 12 июля 2015, 08:43

      Пусть враги подавятся своим ядом! Временный кризис - переживем! И всем вам это еще аукнется, "ДРУЗЬЯ" !!!!

      2
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      Рейтинг: +46

      50лет за Динамо 12 июля 2015, 07:31

      Сколько радости вызвала чужая беда.

      3
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      Рейтинг: +39

      leo2011-12 > 50лет за Динамо 12 июля 2015, 11:41

      Это Россия!

      2
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 > 50лет за Динамо 12 июля 2015, 13:43

      Это не беда! А радость оппонентов говорит о нашей силе и сплоченности!)

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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 12 июля 2015, 02:12

      Д-но одним очень емкий словом )))

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