Стерлинг включен в список игроков "Ливерпуля", которые полетят в турне по Азии

Нападающий "Ливерпуля" Рахим Стерлинг включен в список игроков, которые полетят в турне по Азии, если же игрок откажется лететь с командой, то будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

Кроме них, в списке отсутствуют Эмре Джан, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, поскольку они принимали участие в турнирах в составах сборных и позже других начнут подготовку к сезону .







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Напомним, что Стерлинг просил не включать его в список игроков, так как он намерен уйти из клуба, а главным претендентом на игрока считается "Манчестер Сити" .С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

В то же время в список не включены, на которых главный тренер "красных"больше не рассчитывает.