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    Стерлинг включен в список игроков "Ливерпуля", которые полетят в турне по Азии

    Нападающий "Ливерпуля" Рахим Стерлинг включен в список игроков, которые полетят в турне по Азии, если же игрок откажется лететь с командой, то будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

    В то же время в список не включены Марио Балотелли, Хосе Энрике и Фабио Борини, на которых главный тренер "красных" Брендан Роджерс больше не рассчитывает.

    Кроме них, в списке отсутствуют Эмре Джан, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, поскольку они принимали участие в турнирах в составах сборных и позже других начнут подготовку к сезону .
    Напомним, что Стерлинг просил не включать его в список игроков, так как он намерен уйти из клуба, а главным претендентом на игрока считается "Манчестер Сити" .

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    Источник: Liverpool Echo

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    11.07.2015 14:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:32

      воспитательный момент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:30

      В клетку строптивого!..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 18:20

      Хотят заварушку? Они ее получат!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Apxangel 11 июля 2015, 17:53

      Продавайте уже... Хватит нянчиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2015, 17:40

      И еще нагрузят по полной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 11 июля 2015, 15:52

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 15:49

      Сыгрываться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 11 июля 2015, 15:26

      каждые 2 часа новая инфа) то в дубль перевели, то летит на сбор)

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 11 июля 2015, 14:57

      Закончит как Синклейр и Родуэлл на скамейке в МС. Будет огромной удачей для красных продать его в Сити за полтиник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 14:49

      А где Джан играл...в какой сборной ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo > dimagas1 11 июля 2015, 14:59

      Молодежка сб Германии )

      0
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      ...
      Рейтинг: +235

      Strikers18 > dimagas1 11 июля 2015, 14:59

      молодёжный ЧМ,где они по пенкам Мали слили

      0
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > dimagas1 11 июля 2015, 15:09

      в сборной азербайджан

      0
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      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Leicester City 11 июля 2015, 15:11

      Хороший каламбур)))

      0
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка > Leicester City 11 июля 2015, 15:28

      сосущий кот на каждой ветке пиарит свой глубокий рот)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3960

      Leicester City > просто сашка 11 июля 2015, 15:36

      иди на. уй!!! измени свой ник и напиши просто еб.нашка

      3
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > просто сашка 11 июля 2015, 15:38

      твой рот пиарит мой чл.н

      2
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      Рейтинг: +167

      Николай Петрович > просто сашка 11 июля 2015, 17:09

      Просто Сашка Грей)))))

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Николай Петрович 11 июля 2015, 17:13

      николай петрович!! согласен с вами

      0
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      Рейтинг: +83

      aviciii > Strikers18 11 июля 2015, 17:31

      разве на 5:0 Португалии?

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