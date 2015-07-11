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    В "Манчестер Юнайтед" Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше

    Полузащитник "Баварии" Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Футболист отказался продлевать с клубом действующий до 2016 года контракт.

    Приблизительная сумма трансфера составит 20 млн евро, однако клубы еще не пришли к соглашению. В то же время манкунианцы достигли соглашения с самим игроком и как сообщает ВВС в Манчестере Швайнштайгера ожидает значительное повышение оклада. Ранее сообщалось, что в новой команде немец будет зарабатывать 10 млн евро в год.

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    Источник: BBC

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    11.07.2015 14:06
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:31

      никто не знает, как лучше..

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:28

      Сильное пополнение будет для МЮ.

      0
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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 11 июля 2015, 21:20

      Отличный трансфер!Швайни игрок высочайшего класса!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      West London Blue 11 июля 2015, 20:03

      Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше денег, и эти средства будут работать на благо клуба и всех манкунианцев.

      0
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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion 11 июля 2015, 20:03

      В Баварии он получал те же 10 млн., не надо писать глупости.

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 19:54

      В Баварии,уже давно,Швайнштайгер,почему то не основной,не знаю,особо не слежу,чисто чуйка.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem > andrefino13 11 июля 2015, 19:59

      Особо не следишь, это точно!

      2
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 11 июля 2015, 19:08

      Надо же было чем-то заманивать.

      0
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      Рейтинг: +69

      Ирокез 11 июля 2015, 17:39

      Пусть переходит,нам беха не помешает)) Немецкие машинки в любом возрасте хороши!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 11 июля 2015, 16:28

      Деньги для Басти никогда не стояли на первом месте! Для него важно иметь доверия главного тренера и просто заниматься любимым делом - играть в футбол)

      2
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      ...
      Рейтинг: +191

      lobsterdam > alessios1990 11 июля 2015, 16:45

      ты с ним пил что-ли, откуда знаешь, на каком именно месте у него деньги? Может оно и так, когда их очень много, что не на первом, но тем не менее...
      И потом, сегодня не на первом, а завтра уже возраст поджимает, да и гонорар предлагают повыше чем родные, но алчные немцы.

      4
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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 > alessios1990 11 июля 2015, 18:50

      Он тупо из-за бабла как раз и перешел. Сомневаюсь, что он перешел бы с тем же окладом в три миллиона.

      2
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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > infatuation0612 11 июля 2015, 18:53

      Все верно говоришь, ни одна легенда не будет сидеть на зарплату в 2 раза ниже, чем у его партнера!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 11 июля 2015, 16:27

      Деньги для Басти никогда не стояли на первом месте! Для него важно иметь доверия главного тренера и просто заниматься любимым делом - играть в футбол)

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