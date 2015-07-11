В "Манчестер Юнайтед" Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше

никто не знает, как лучше..
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никто не знает, как лучше..
Сильное пополнение будет для МЮ.
Отличный трансфер!Швайни игрок высочайшего класса!
Швайнштайгер будет зарабатывать значительно больше денег, и эти средства будут работать на благо клуба и всех манкунианцев.
В Баварии он получал те же 10 млн., не надо писать глупости.
В Баварии,уже давно,Швайнштайгер,почему то не основной,не знаю,особо не слежу,чисто чуйка.
Особо не следишь, это точно!
Надо же было чем-то заманивать.
Пусть переходит,нам беха не помешает)) Немецкие машинки в любом возрасте хороши!
Деньги для Басти никогда не стояли на первом месте! Для него важно иметь доверия главного тренера и просто заниматься любимым делом - играть в футбол)
ты с ним пил что-ли, откуда знаешь, на каком именно месте у него деньги? Может оно и так, когда их очень много, что не на первом, но тем не менее...
И потом, сегодня не на первом, а завтра уже возраст поджимает, да и гонорар предлагают повыше чем родные, но алчные немцы.
Он тупо из-за бабла как раз и перешел. Сомневаюсь, что он перешел бы с тем же окладом в три миллиона.
Все верно говоришь, ни одна легенда не будет сидеть на зарплату в 2 раза ниже, чем у его партнера!
Деньги для Басти никогда не стояли на первом месте! Для него важно иметь доверия главного тренера и просто заниматься любимым делом - играть в футбол)