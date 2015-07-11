Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Касильяс попрощался с партнерами по "Реалу"

    Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс в ближайшие дни станет игроком "Порту". Ранее собщалось, что голкипер заключил с "драконами" двухлетний контракт.
    Сегодня в 10.27 по местному времени Касильяс прибыл на базу "Реала", несмотря на то, что тренировка команды под руководством Рафаэля Бенитеса началась в 9.30.Судя по всему, футболист приехал попрощаться с партнерами, забрать вещи и обсудить последние детали перехода в португальский клуб.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии142
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:29

      неизбежность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      ESPANOL 12 июля 2015, 16:51

      Сливать Каса начал Мауриньо. Он не мог простить Икеру дружбу с Хави. После этого и пошло все наперекосяк. Кас стал нервным, начал ошибаться. Когда человека все время унижают и малейшую ошибку раздувают до небес, любой не выдержит. И я не согласен с некоторыми оппонентами насчет того, что это бизнес и все такое... Ветераны делают историю клуба и воспитывают патриотов в нужном русле. А когда их не ценят и бесцеремонно выкидывают в первый попавшийся клуб, тогда авторитет клуба, за который ветераны отдали половину своей жизни, сходит на нет. Остается чистый прагматизм и больше ничего. Кукольный театр Карабаса Барабаса, где все куклы постоянно посматривают на плетку, поэтому играют сносно, но без души и сердца.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:27

      Удачи Касильясу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      F-50 12 июля 2015, 13:57

      удачи,может где то оценят по праву!Блин с 18 лет в стартовом и так всё закончилосьЙ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:46

      Уже официально перешёл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Roman412 12 июля 2015, 02:40

      Не отличаюсь сентиментальностью и не болею за Реал,но немножко наворачиваются слезы...Великий вратарь,выигравший в своей карьере все,16 лет стоял на страже ворот великого клуба.Служил верой и правдой,играл,как мог и как умел.Помню его 19-летним пацаном,поднимающим "ушастого" над головой.Безупречный спортсмен и профессионал,не скандалист,не онанист-кокаинист...Успехов ему в Порту,тоже превосходный клуб с богатой историей.А что касается Переса и его политики...считаю не совсем корректным его осуждать.У него должность такая-должен смотреть на пять-шесть ходов вперед и работать на перспективу.Икер,при всем к нему безмерном уважении,сильно сдал,как Акелла.На очереди очередной амбициозный молодой хищник.А то, что не поблагодарили,не дали уйти как следует...Когда на кону стратегическое развитие клуба и огромные прибыли,нет места сентиментальности и слюням.Все жестоко,но логично...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 11 июля 2015, 23:55

      не дали доиграть в родном клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      michae1_3allack 11 июля 2015, 22:03

      Жалко, хоть и Легенда с большой буквы, но косячить стал ужасно. Уходит целая эпоха. Удачи ему в будущем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 11 июля 2015, 22:02

      Да не повезло Реалу с президентом... Идиот во главе клуба, это не к добру... Но я думаю если они в этом году провалятся, а к этому все идет. Я думаю его уберут...

      З.Ы. Удачи Икеру в новом клубе! Легенда, один из лучших футболистов современности!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 11 июля 2015, 21:57

      КАС попрощался со сливочным болотом)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11