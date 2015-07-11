Касильяс попрощался с партнерами по "Реалу"

Голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс в ближайшие дни станет игроком "Порту". Ранее собщалось, что голкипер заключил с "драконами" двухлетний контракт.



Сегодня в 10.27 по местному времени Касильяс прибыл на базу "Реала", несмотря на то, что тренировка команды под руководством Рафаэля Бенитеса началась в 9.30.Судя по всему, футболист приехал попрощаться с партнерами, забрать вещи и обсудить последние детали перехода в португальский клуб.



