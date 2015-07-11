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    Валерий Оганесян: "Через три года "Торпедо" должно играть в Премьер-лиге"

    Президент армавирского "Торпедо" Валерий Оганесян сообщил, что в ближайшие годы В Армавире планируется построить новый стадион, а также подтвердил помощь клубу со стороны Олега Мкртчана.

    "Акционеры пообещали, что будет построена база, будет построен стадион минимум на 15 тысяч. Это серьезный проект на долгие годы. Акционеры поставили задачу – через 3 года «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге. Не могу сказать, что Олег Мкртчан будет именно главным акционером, но пока он и власти Армавира помогают клубу", - отметил Оганесян в интервью корреспонденту "Чемпионата".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 13:20
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 10:09

      Неплохие планы! Дерзайте!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:27

      не будем пока обращать внимание на лозунги

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 12 июля 2015, 15:24

      сначала думал про московское разговор!армавирское навряд ли выйдет!

      0
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      Рейтинг: +65

      За Краснодар 11 июля 2015, 21:02

      Удачи Торпедо!Ходил на него ещё лет эдак 15 назад.Тогда ещё лавочки были и мужики на них газетки растилали и мастырили своеобразный стол с выпивкой и закуской.Весело было матчи посещать хоть и второй дивизион.Народу приходило больше чем на Торпедо московское сейчас.

      2
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      Рейтинг: +164

      spartak11 11 июля 2015, 20:50

      удачи автозаводцам!

      0
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 11 июля 2015, 20:32

      Армянин из Армавира заявился на получение деньгов под свои озвученные периферийные понты.Очередная трехлетка набить карман с рекламой светлого будущего.

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 11 июля 2015, 19:55

      Мне помнится в 2006-2008 годах когда то о Белгородском Салюте так говорили,мол Салют к 2010 году будет выступать в РПЛ на новом современном стадионе....в итоге,не стадиона не самого клуба.

      1
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      Рейтинг: +864

      diktor 11 июля 2015, 18:59

      Думаю даже раньше выйдут-вопрос только в инфраструктуре клуба будет.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июля 2015, 18:40

      В десятки раз дешевле поднять Торпедо Армавир, чем содержать Кубань.

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 11 июля 2015, 18:13

      А я пожелаю успеха армавирскому проекту! И пусть у них мечты сбудутся! В Армавире 10 месяцев можно в футбол играть, а мы хотим по совковской привычке объять необъятное , и культивировать футбол на северо- востоке, там, где 6-8 месяцев играть нельзя. Я сейчас про РФС, РФПЛ, Минспорта. А Армавир- это здорово, аншлаг на стадионе, и круглый год - Футбол!!! Удачи!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant > Vladimir 808 12 июля 2015, 00:15

      Весь ваш аншлаг уместиться на одном секторе любого московского стадиона.

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 > Pleafant 12 июля 2015, 11:07

      Это Вы о стадионе. А я о посещаемости, по 15 тысяч сейчас не ходят ни на один стадион! Спартак- исключение. А в Армавире будут ходить по 16 тысяч на 15 тысячный стадион!

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