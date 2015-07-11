Валерий Оганесян: "Через три года "Торпедо" должно играть в Премьер-лиге"

Президент армавирского "Торпедо" Валерий Оганесян сообщил, что в ближайшие годы В Армавире планируется построить новый стадион, а также подтвердил помощь клубу со стороны Олега Мкртчана.

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"Акционеры пообещали, что будет построена база, будет построен стадион минимум на 15 тысяч. Это серьезный проект на долгие годы. Акционеры поставили задачу – через 3 года «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге. Не могу сказать, что Олег Мкртчан будет именно главным акционером, но пока он и власти Армавира помогают клубу", - отметил Оганесян в интервью корреспонденту "Чемпионата".