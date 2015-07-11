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    Донецкий "Металлург" объявил себя банкротом

    Донецкий "Металлург" объявил себя банкротом. Акционеры клуба Олег Мкртчан и Сергей Тарута написали письмо в ФФУ на имя первого вице-президента Александра Бандурко и исполнительного директора федерации Владимира Генинсона.
    "В связи с проведением военных действий на территории, где дислоцируется футбольный клуб, а также тяжелым материальным положением и сложной экономической ситуацией футбольный клуб "Металлург" Донецк не может принять участие в чемпионате Украины 2015-2016 и объявляет себя банкротом" - говорится в послании.
    Предполагается, что дончан в Премьер-лиге заменил мариупольский "Ильичевец", занявший в минувшем сезоне последнее место.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    11.07.2015 12:19
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:23

      жаль, очень жаль

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:12

      Война внесла свои коррективы.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 01:32

      скоро вся украина объявит себя банкротом.

      1
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 11 июля 2015, 22:56

      вот лохи, позорят страну.

      Только Днепр тащит страну

      0
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 11 июля 2015, 20:38

      Скоро вся хохляндия обанкротится.Но надо подождать еще полтора года когда всплывут все долги.А то жили бездефицитно, а путинцы за 20 лет туда засунули 200млрд долл.вот где была воровская прокачка.Италия 100% госдефицит,Испания 135,Ирландия 125,Греция 150,Ухляндия 95..............

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      Рейтинг: +443

      EVM 11 июля 2015, 19:06

      Можно только посочувствовать клубу и всему Донбассу!
      Одно точно и неизбежно- все преступное украинское руководство, ждет свой Нюрнберг!

      3
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      Рейтинг: +11

      Провокатор > EVM 11 июля 2015, 22:23

      Пока что "нюрнберг" светит только одному всем известному "гению многоходовочек", который настолько "всех переиграл", что теперь рискует доиграться до трибунала по делу о крушении "Боинга". P.S. Предвосхищая Вашу возможную реакцию, хочу сказать, что к руководству "незалежной" симпатий тоже не испытываю, они своё всё равно получат.

      1
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      Рейтинг: +443

      EVM > Провокатор 11 июля 2015, 22:39

      По делу о крушении Боинга, имеет прямое или косвенное отношение только один человек-это президент Украины. И если все, так называемые, комиссии по расследованию этого крушения, сумеют его отмазать, есть высший суд, от которого не отмажет никакая америка.

      3
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 11 июля 2015, 17:48

      Но дальше - больше. Вам мало Крыма. Вы ещё захотели
      Оттяпать целый Донбасс - и тут уж мы не стерпели.
      Мы стали сопротивляться, и православная вата
      Стала кричать на весь мир про русскоязычных кацапов.

      Мол, ущемляют, запрещают, мол фашистская хунта
      Мол, захватила, а не пришла после народного бунта...
      Да что ж вас наши правители сильно так занимают?
      Мы с ними сами разберёмся, если не оправдают!

      А разговаривать мы, украинцы, можем на польском,
      На украинском, английском и даже финно-угорском.
      Но финно-угры, рашисты, православная вата
      Никак не в праве стрелять по украинским солдатам.

      3. Когда поляки, грузины, прибалты нам помогали
      Вы нас и наших погибших фашистами называли.
      Зачем навязывать нам мифы про свои духовные скрижали?
      Как будто наши деды не воевали.

      Страшилки про Правый Сектор, бандеровцев, майданутых
      Вам застилают глаза. Вы просто не видите как кому-то
      Очень хочется нас ввязать в смертельную схватку!
      Тогда у Путина будет всё на галерах в порядке.﻿

      5
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      Рейтинг: +443

      EVM > BloodyНeart 11 июля 2015, 19:02

      И чего ты на всех ветках распинаешься? Ты думаешь, кому-то здесь интересно то, что пишет каждый желто-блакитный оболваненный чмушник?

      5
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh > BloodyНeart 12 июля 2015, 06:08

      Это вы там все зомбированные, укроамериканцы!!!

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      Рейтинг: +149

      goga1332 11 июля 2015, 17:24

      скакать, скакать и еще раз скакать ))

      0
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 11 июля 2015, 16:54

      Ничего, скоро вся украинская лига будет в МЛС выступать!

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июля 2015, 16:51

      ничего удивительного,а когда то был довольно приличный клуб

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