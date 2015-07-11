Донецкий "Металлург" объявил себя банкротом

жаль, очень жаль
жаль, очень жаль
Война внесла свои коррективы.
скоро вся украина объявит себя банкротом.
вот лохи, позорят страну.
Только Днепр тащит страну
Скоро вся хохляндия обанкротится.Но надо подождать еще полтора года когда всплывут все долги.А то жили бездефицитно, а путинцы за 20 лет туда засунули 200млрд долл.вот где была воровская прокачка.Италия 100% госдефицит,Испания 135,Ирландия 125,Греция 150,Ухляндия 95..............
Можно только посочувствовать клубу и всему Донбассу!
Одно точно и неизбежно- все преступное украинское руководство, ждет свой Нюрнберг!
Пока что "нюрнберг" светит только одному всем известному "гению многоходовочек", который настолько "всех переиграл", что теперь рискует доиграться до трибунала по делу о крушении "Боинга". P.S. Предвосхищая Вашу возможную реакцию, хочу сказать, что к руководству "незалежной" симпатий тоже не испытываю, они своё всё равно получат.
По делу о крушении Боинга, имеет прямое или косвенное отношение только один человек-это президент Украины. И если все, так называемые, комиссии по расследованию этого крушения, сумеют его отмазать, есть высший суд, от которого не отмажет никакая америка.
Но дальше - больше. Вам мало Крыма. Вы ещё захотели
Оттяпать целый Донбасс - и тут уж мы не стерпели.
Мы стали сопротивляться, и православная вата
Стала кричать на весь мир про русскоязычных кацапов.
Мол, ущемляют, запрещают, мол фашистская хунта
Мол, захватила, а не пришла после народного бунта...
Да что ж вас наши правители сильно так занимают?
Мы с ними сами разберёмся, если не оправдают!
А разговаривать мы, украинцы, можем на польском,
На украинском, английском и даже финно-угорском.
Но финно-угры, рашисты, православная вата
Никак не в праве стрелять по украинским солдатам.
3. Когда поляки, грузины, прибалты нам помогали
Вы нас и наших погибших фашистами называли.
Зачем навязывать нам мифы про свои духовные скрижали?
Как будто наши деды не воевали.
Страшилки про Правый Сектор, бандеровцев, майданутых
Вам застилают глаза. Вы просто не видите как кому-то
Очень хочется нас ввязать в смертельную схватку!
Тогда у Путина будет всё на галерах в порядке.
И чего ты на всех ветках распинаешься? Ты думаешь, кому-то здесь интересно то, что пишет каждый желто-блакитный оболваненный чмушник?
Это вы там все зомбированные, укроамериканцы!!!
скакать, скакать и еще раз скакать ))
Ничего, скоро вся украинская лига будет в МЛС выступать!
ничего удивительного,а когда то был довольно приличный клуб