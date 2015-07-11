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    Черчесов: "Ничего не знаю об отставке"

    Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов в разговоре с корреспондентом "СЭ" заявил, что ничего не знает о своей отставке и назначении на должность Андрея Кобелева.

    "К моменту вашего звока я еще спал после возвращения из Монако. Удовлетоворен не только результатом матча, но и качеством игры команды. У нас вырисовывается стиль, появляется рисунок, прогрессирует молодежь, что не может не радовать. Ничего об отставке не знаю, у меня еще есть год контракта, который я намерен отработать" - сказал наставник "бело-голубых".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 12:10
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:26

      беспокойно у них там

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:10

      Не верится в отставку Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:34

      ТАСС,уже уполномочил.

      0
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      Рейтинг: +34

      infatuation0612 11 июля 2015, 18:26

      Усатый, завтра в газете прочитаешь!

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 11 июля 2015, 16:03

      Все, что пока выгорело у Славона, это Терек, все, что пока выгорело у Динамо - это с Бесковым, 70-71 -й, Ташкент, одним словом ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      Expert-disport 11 июля 2015, 15:34

      Привет от Денисова! Он тоже не понимал, что происходит! Просто все встает на свои места. Физрук должен быть в ФНЛ! Как и физрук карпин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 11 июля 2015, 14:35

      Я ещё спюююю.
      Скоро узнаешь официально.
      Вот динамикам то радости!Гурама убрали,теперь и Стаса.

      2
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 11 июля 2015, 14:24

      Аджоя убрали,теперь и этого фраера!Всё логично!

      3
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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:11

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      Рейтинг: +44

      banksy_ 11 июля 2015, 14:00

      "к моменту вашего ЗЕВКА...." :)

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