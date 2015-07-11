Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перейринья может перейти из "Лацио" в "Атлетико Паранаэнсе"

    Португальский защитник "Лацио" Бруну Перейринья прошел медосмотр в "Атлетико Паранаэнсе", с которым в ближайшее время подпишет контракт, сообщает Football Italia.

    Напомним, в "Лацио" Перейринья перешел в январе 2013 года из "Спортинга" на правах свободного агента. В прошлом сезоне в составе "Лацио" 27-летний защитник провел всего пять матчей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 11 июля 2015, 13:28

      Скатертью дорожка, балласт.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 11 июля 2015, 15:01

      Алоха, Лель. Избавление от балласта проходит должным образом. Теперь бы подписать качественного центрдефа. К примеру, Абденнура или Настасича.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 11 июля 2015, 17:02

      Здарофф, Манс. Команда собралась, скоро сборники подъедут, начнется наигрывание состава, а тут целых три позиции до сих пор вакантны: основного форварда, второго центрдефа и та, что освободилась после ухода Маури. Единственным новичком же в ближайшие дни должен стать Милинкович-Савич - опорный полузащитник из сербской молодежки. Игрок несомненно очень талантливый и нужный, но отнюдь не в первую очередь.

      Как мы собираемся проходить в группу - не представляю. Даже если удастся подписать Чиро или Влаара (в чем сильно сомневаюсь) - время уже будет упущено. Надо было это делать загодя. Такое ощущение, что наше обожаемое руководство было не очень-то и готово к тому, что команда попадет в зону ЛЧ.


      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 12 июля 2015, 21:51

      Приобретения пока не тянут. К тому же Чиро уже упущен. Думаю, ты уже в курсе. А вот Влаара переманить в Лацио было бы замечательно, но увы, такая вероятность не такая высокая. Благо время есть, и может, за это время успеют Настасича подписать. Шальке изъявил желание продать игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      qisi71 11 июля 2015, 12:22

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      админ БОМБАРДИРА 11 июля 2015, 12:04

      СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 12:00

      сын Перейры, что ли?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11