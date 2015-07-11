Перейринья может перейти из "Лацио" в "Атлетико Паранаэнсе"

Скатертью дорожка, балласт.
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Алоха, Лель. Избавление от балласта проходит должным образом. Теперь бы подписать качественного центрдефа. К примеру, Абденнура или Настасича.
Здарофф, Манс. Команда собралась, скоро сборники подъедут, начнется наигрывание состава, а тут целых три позиции до сих пор вакантны: основного форварда, второго центрдефа и та, что освободилась после ухода Маури. Единственным новичком же в ближайшие дни должен стать Милинкович-Савич - опорный полузащитник из сербской молодежки. Игрок несомненно очень талантливый и нужный, но отнюдь не в первую очередь.
Как мы собираемся проходить в группу - не представляю. Даже если удастся подписать Чиро или Влаара (в чем сильно сомневаюсь) - время уже будет упущено. Надо было это делать загодя. Такое ощущение, что наше обожаемое руководство было не очень-то и готово к тому, что команда попадет в зону ЛЧ.
Приобретения пока не тянут. К тому же Чиро уже упущен. Думаю, ты уже в курсе. А вот Влаара переманить в Лацио было бы замечательно, но увы, такая вероятность не такая высокая. Благо время есть, и может, за это время успеют Настасича подписать. Шальке изъявил желание продать игрока.
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
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сын Перейры, что ли?