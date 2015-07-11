Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера "Актобе"

не шмогла..
не шмогла..
Вечно он как крыса с корабля.как только возникают трудности сразу валит...так и в алании было
Отец эту самую Лигу Европы выигрывал(Кубок Уефа тогда),а вот сыну лучше сменить профессию ибо не его.
а бабки не нужны
Бездарность
папа купит тебе новую команду
Давно пора.[Соблюдайте правила]ац
в 1-м же раунде уступили по сумме двух встреч эстонскому Нымме Калью, у Актобе был коф 8.5, у эстонского - 3.2, победитель выходил на Вадуц, у которово коф. тоже порядка 3-4, т.е. в 3-й раунд могли бы выходить запросто. так что осетинский сынишка-неудачни великово отца очень сильно подставил казахский футбол. по его лицу на аватаре соккера и видно что до тренера как такового ему еще далеко. физиономия его расплывчатая в улыбке о многом далеко не самом умном говорит!
.
Нормальный тренер, просто не повезло.