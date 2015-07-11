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    Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера "Актобе"

    Главный тренер "Актобе" Владимир Газзаев написал заявление об уходе и покинул клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

    После провала в в квалификации Лиги Европы российский специалист решил покинуть свой пост, написав заявление об уходе по собственному желанию. Газзаев уже отбыл на родину, но руководство "Актобе" пока не решило, принимать его отставку или нет.

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    11.07.2015 11:24
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:16

      не шмогла..

      0
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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 11 июля 2015, 22:42

      Вечно он как крыса с корабля.как только возникают трудности сразу валит...так и в алании было

      1
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      Рейтинг: +65

      За Краснодар 11 июля 2015, 21:05

      Отец эту самую Лигу Европы выигрывал(Кубок Уефа тогда),а вот сыну лучше сменить профессию ибо не его.

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 11 июля 2015, 17:13

      а бабки не нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      staff1975 11 июля 2015, 15:14

      Бездарность

      0
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      Рейтинг: +88

      хай 11 июля 2015, 15:14

      папа купит тебе новую команду

      0
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      Рейтинг: +48

      AktobeBarca 11 июля 2015, 15:04

      Давно пора.[Соблюдайте правила]ац

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 11 июля 2015, 14:51

      в 1-м же раунде уступили по сумме двух встреч эстонскому Нымме Калью, у Актобе был коф 8.5, у эстонского - 3.2, победитель выходил на Вадуц, у которово коф. тоже порядка 3-4, т.е. в 3-й раунд могли бы выходить запросто. так что осетинский сынишка-неудачни великово отца очень сильно подставил казахский футбол. по его лицу на аватаре соккера и видно что до тренера как такового ему еще далеко. физиономия его расплывчатая в улыбке о многом далеко не самом умном говорит!

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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:13

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      Рейтинг: +109

      ПФК ЦСКА 1979 11 июля 2015, 13:53

      Нормальный тренер, просто не повезло.

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