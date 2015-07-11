Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Владимир Газзаев написал заявление об уходе и покинул клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.





После провала в в квалификации Лиги Европы российский специалист решил покинуть свой пост, написав заявление об уходе по собственному желанию. Газзаев уже отбыл на родину, но руководство "Актобе" пока не решило, принимать его отставку или нет.



