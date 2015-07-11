Шакири может продолжить карьеру в "Шальке"

Поначалу подавал надежды,а потом ушел в тень,хотя за полсезона мало кто может сразу заиграть в серии А. Удачи и спасибо за все!
Поначалу подавал надежды,а потом ушел в тень,хотя за полсезона мало кто может сразу заиграть в серии А. Удачи и спасибо за все!
поменяйте в слове Шакири буквы К и Р местами, и в слове Шальке также местами - А и Л (ь соответственно опустится)
У Шальке бабло имеется, так что сделка вполне осуществима. Ток непонятно, почему оставляют Эрнанеса и продают Шакири
Нет у них бобла, они продают двух- трех играков, чтобы купить одного.
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Он же только недавно в интер перешел и опять куда то убегает?
Что то с ним не то, вроде бегает быстро телосложение как бычок. В Баварии на лавке, в Интере то же самое, видать характер скверной
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
усилит шальке.бундеслига ему больше подходит чем серия а.
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Здорово будет. Пускай переходит.