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    Шакири может продолжить карьеру в "Шальке"

    Полузащитник "Интера" Джердан Шакири может вернуться в немецкую бундеслигу. Швейцарец близок к переходу в "Шальке", ради которого отклонил предложение английского «Сток Сити».

    «Интер» оценивает швейцарца за 18 миллионов евро. По данным итальянских СМИ, «Шальке» готов расстаться с такой суммой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 11:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 11 июля 2015, 16:56

      Поначалу подавал надежды,а потом ушел в тень,хотя за полсезона мало кто может сразу заиграть в серии А. Удачи и спасибо за все!

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 11 июля 2015, 15:04

      поменяйте в слове Шакири буквы К и Р местами, и в слове Шальке также местами - А и Л (ь соответственно опустится)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:03

      У Шальке бабло имеется, так что сделка вполне осуществима. Ток непонятно, почему оставляют Эрнанеса и продают Шакири

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Kwinto555 > Juventus21 11 июля 2015, 16:22

      Нет у них бобла, они продают двух- трех играков, чтобы купить одного.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Kwinto555 12 июля 2015, 21:52

      Трансферная политика в целом на 4-ку у Интера. Эт пока что.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:14

      .

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      Ответить
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 11 июля 2015, 12:46

      Он же только недавно в интер перешел и опять куда то убегает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Karakas 11 июля 2015, 12:44

      Что то с ним не то, вроде бегает быстро телосложение как бычок. В Баварии на лавке, в Интере то же самое, видать характер скверной

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      qisi71 11 июля 2015, 12:23

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:12

      усилит шальке.бундеслига ему больше подходит чем серия а.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      админ БОМБАРДИРА 11 июля 2015, 12:05

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      Сливки общества 11 июля 2015, 11:52

      Здорово будет. Пускай переходит.

      1
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