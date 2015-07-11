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    Агент: "Джуджак сказал, что хочет перейти в "Бешикташ"

    Митхат Халис, агент полузащитника «Динамо» Балажа Джуджака, рассказал о возможном переходе его клиента в стамбульский «Бешикташ».

    "Контракт с «Динамо» заканчивается через полгода. «Динамо» исключили из Лиги Европы и Балаж не хочет продлевать контракт с клубом. Он сказал, что хочет перейти в «Бешикташ». Если сумма трансфера устроит обе стороны, переход состоится, — цитирует Халиса Sporx.

    Отметим, что контракт венгра с «Динамо» истекает 31 декабря 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний Балаж Джуджак провел 43 матча за «Динамо» и забил семь мячей при 13-ти голевых передачах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 10:46
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:11

      всё очевидно

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:48

      Мотивы понятны...

      0
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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 11 июля 2015, 18:44

      Хороший игрок...точно в 10-ке лучших легионеров....

      Джентльмены Удачи. - А ты зачем бежал? - Все побежали и я побежал.

      Удачи в Турции.....

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:18

      Зря он РПЛ покинуть хочет!

      0
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      Рейтинг: +66

      кра-син 11 июля 2015, 17:18

      Хороший игрок, но лучше продать.

      0
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      Рейтинг: +60

      ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 11 июля 2015, 17:15

      не блестал, гуляй вася

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 11 июля 2015, 15:49

      хорошо

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 15:35

      Пусть переходит, всё равно особого желания стать сораДником он не выказывал

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      Рейтинг: +1532

      starche 11 июля 2015, 15:25

      Это будет большая потеря.

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      Рейтинг: +76

      дантеs 11 июля 2015, 14:25

      Хватит всех бесплатно отпускать! Альтруистов разогнали.

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