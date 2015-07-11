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    Глен Джонсон продолжит карьеру в "Сток Сити"

    Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон, контракт которого с мерсисайдцами истек 30 июня, подписал соглашение со «Сток Сити», сообщает Sky Sports.

    Отметим, что к 30-летнему защитнику также проявляли интерес «Бешикташ» и «Вест Хэм».


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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 10:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      qisi71 11 июля 2015, 12:26

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +253

      Inside91 11 июля 2015, 11:04

      Не хочет больше 1-6 лететь?)

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      Рейтинг: +870

      jet_set 11 июля 2015, 11:03

      На повышение пошел парень!

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      Рейтинг: +100

      dеigandre 11 июля 2015, 10:56

      Неплохо,неплохо. У Стока атака хорошая собирается. Диуф, Боян, Мозес, Ван Гинкел. Да и оборона-Шоукросс,Муниеса, Джонсон,Питерс.

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      Рейтинг: +24

      Stels 01 > dеigandre 11 июля 2015, 11:09

      Мозес не захотел вернуться в Сток, поэтому туда ушел Ван Гинкел

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      Рейтинг: +55

      Kurtd 11 июля 2015, 10:46

      Ну, удачи.Там хотя бы играть будет.

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      Рейтинг: +16

      rom2228man 11 июля 2015, 10:46

      лол.

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