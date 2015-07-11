"Ливерпуль" может отправить Стерлинга в резервный состав

построже с ним!
построже с ним!
да вы чё полтос самое то что нужно.продавать пока берут.
все правильно, ату его! Таких проучить не грех!
Допрыгался"копченый заяц")))
В Ливере талантливому парню ловить нечего, без таких специй и приправ, как Суарес колбаска начинает давать запашок))
надо показать казявке место... все верно пожалуй
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В прошлой теме писал что Ливер может тупо его не продать и на скамейку посадить за его высказывания. но при этом контракт может кончится и он уйдет бесплатно даже 60 не получат
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