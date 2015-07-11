"Ливерпуль" может отправить Стерлинга в резервный состав

Если «Манчестер Сити» не заплатит за вингера "Ливерпуля" Рахима Стерлинга 70 миллионов евро, он может быть переведен в дубль. "Горожане" готовы предложить за футболиста 55 миллионов евро разовым платежом и пять – в качестве бонусов. Но мерсисайдцы не собираются идти на уступки и по-прежнему настаивают на сумме в 70 млн евро.





Брендану Роджерсу о Джон Генри и Том Вернер недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Также сообщается, что мерсисайдцы в качестве наказания могут отправить игрока в резервный состав до открытия январского трансферного окна. На текущей неделе уроженец Ямайки заявил нежелании ехать с командой в предсезонное турне, а затем пропустил две тренировки, сославшись на болезнь . Если выяснится, что действия Стерлинга представляли собой саботаж с целью его продажи, то игрок будет оштрафован на 70 тысяч фунтов. The Mirror сообщает, что собственники «Ливерпуля»недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Также сообщается, что мерсисайдцы в качестве наказания могут отправить игрока в резервный состав до открытия январского трансферного окна.



