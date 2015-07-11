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    "Ливерпуль" может отправить Стерлинга в резервный состав

    Если «Манчестер Сити» не заплатит за вингера "Ливерпуля" Рахима Стерлинга 70 миллионов евро, он может быть переведен в дубль. "Горожане" готовы предложить за футболиста 55 миллионов евро разовым платежом и пять – в качестве бонусов. Но мерсисайдцы не собираются идти на уступки и по-прежнему настаивают на сумме в 70 млн евро.

    На текущей неделе уроженец Ямайки заявил Брендану Роджерсу о нежелании ехать с командой в предсезонное турне, а затем пропустил две тренировки, сославшись на болезнь. Если выяснится, что действия Стерлинга представляли собой саботаж с целью его продажи, то игрок будет оштрафован на 70 тысяч фунтов. The Mirror сообщает, что собственники «Ливерпуля» Джон Генри и Том Вернер недовольны попытками футболиста оказать давление на клуб, как и его заявлениями в адрес главного тренера. Также сообщается, что мерсисайдцы в качестве наказания могут отправить игрока в резервный состав до открытия январского трансферного окна.

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    11.07.2015 10:32
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:10

      построже с ним!

      0
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      Рейтинг: +52

      MK-42 11 июля 2015, 22:53

      да вы чё полтос самое то что нужно.продавать пока берут.

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 11 июля 2015, 19:44

      все правильно, ату его! Таких проучить не грех!

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 11 июля 2015, 17:00

      Допрыгался"копченый заяц")))

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 11 июля 2015, 16:20

      В Ливере талантливому парню ловить нечего, без таких специй и приправ, как Суарес колбаска начинает давать запашок))

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 11 июля 2015, 14:43

      надо показать казявке место... все верно пожалуй

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 14:32

      Так и сгнобят посона

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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:13

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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 11 июля 2015, 12:45

      В прошлой теме писал что Ливер может тупо его не продать и на скамейку посадить за его высказывания. но при этом контракт может кончится и он уйдет бесплатно даже 60 не получат

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > P4ELINE 11 июля 2015, 17:57

      После 2 лет сидения на скамейке он никому будет не нужен... А то и в дубль сошлют- чтоб другим не повадно было...

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      Рейтинг: +10

      qisi71 11 июля 2015, 12:29

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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