"Милан" согласовал с агентом Ибрагимовича условия контракта

"Милан" продолжает прилагать усилия, пытаясь вернуть нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани достиг соглашения с Мино Райолой, агентом 33-летнего шведа, об условиях контракта игрока. По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов подписать с Ибрагимовичем 3-летний контракт с окладом 6 миллионов евро в год плюс бонусы.





Отмечается, что «ПСЖ» согласен продать форварда за 5,5 миллиона евро.



