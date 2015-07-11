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    "Милан" согласовал с агентом Ибрагимовича условия контракта

    "Милан" продолжает прилагать усилия, пытаясь вернуть нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани достиг соглашения с Мино Райолой, агентом 33-летнего шведа, об условиях контракта игрока. По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов подписать с Ибрагимовичем 3-летний контракт с окладом 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Отмечается, что «ПСЖ» согласен продать форварда за 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 10:19
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:06

      суета сует

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      Рейтинг: +17

      danil128412 11 июля 2015, 20:22

      Наврятли он перейдёт в Милан...

      0
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      Рейтинг: +88

      хай 11 июля 2015, 15:10

      за 55 в зенит иди

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 14:58

      Может включат в сделку Мастура и вернут Ибру за даром

      0
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 11 июля 2015, 14:32

      Какая-то утка) Понятно,что ему скоро 34,но он еще держит уровень,как минимум 15 он стоит

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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:14

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY 11 июля 2015, 14:04

      фараон в аренду в монако, если сыграет 15 матчей выкупят..Ибра в Милан на 3 года, тут как и предпологалось

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      Рейтинг: +51

      амурец 11 июля 2015, 13:37

      странно цена какая то смешная

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2015, 13:36

      Возвращайся, Ибра! Форза, россонери!

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 11 июля 2015, 13:16

      Ибру продать за 5,5?) вы че смеётесь?))
      я понимаю,что ему много годиков,но всё же
      топ-форвард и креативный

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