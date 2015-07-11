ТАСС: Московское "Динамо" возглавит Андрей Кобелев

Кобелев хороший тренер!
возглавит..но позже
Опровергается эта информация
Ну вот и осталось Динамо без шашлычников(сначала Аджоев ,а теперь и Черчесов).
[Соблюдайте правила]
Похоже Ерофееву Тасс ржавый попался.
Бардак в Динамо!
" По данным Fcdin, решение о перестановке на тренерском мостике после совета директоров не озвучивалось даже кулуарно. Соответственно информация агентства может быть как инсайдом от конкретного лица, принимающего решение, например, нового исполнительного директора, так и вбросом "на опережение". Естественно, что сценарий смены тренера возможен только один - замена Черчесова на Кобелева. "
Добавлю от себя - решение о смене ГТ принимает Исполнительный директор.
Совет Директоров он только ставит в известность, поэтому обсуждать отставку на СД не обязательно.