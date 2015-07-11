Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ТАСС: Московское "Динамо" возглавит Андрей Кобелев

    Новым главным тренером московского "Динамо" станет Андрей Кобелев, который несколько дней назад был назначен на пост спортивного директора бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что с поста главного тренера отправлен в отставку Станислав Черчесов.

    "Новым тренером станет Кобелев. Официально о решении будет объявлено позднее", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Отметим, что Кобелев начал тренерскую карьеру именно в "Динамо" в 2004 году. Трижды специалист исполнял обязанности главного тренера команды, а в 2008 году возглавил клуб и привел его к третьему месту в чемпионате страны. "Динамо" тренер покинул в апреле 2010 года в результате отставки. Последним местом работы Кобелева-тренера были самарские "Крылья Советов", которые он возглавлял с июня 2011 года по ноябрь 2012-го.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 10:02
    Рекомендуем
    Комментарии153
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 13 июля 2015, 15:06

      Кобелев хороший тренер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:04

      возглавит..но позже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:48

      Опровергается эта информация

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:29

      А я говорил здесь ранее, что Черчесов с Кобелевым не уживутся в одной связке! Потому что соперничество у них на подсознательном уровне, еще с игроцких времен Спартак против Динамо!Ё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Стас73 11 июля 2015, 21:44

      Ну вот и осталось Динамо без шашлычников(сначала Аджоев ,а теперь и Черчесов).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 11 июля 2015, 18:34

      [Соблюдайте правила]

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 11 июля 2015, 18:32

      Похоже Ерофееву Тасс ржавый попался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 11 июля 2015, 18:17

      Бардак в Динамо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 15:25

      Всё к этому шло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 11 июля 2015, 15:25

      " По данным Fcdin, решение о перестановке на тренерском мостике после совета директоров не озвучивалось даже кулуарно. Соответственно информация агентства может быть как инсайдом от конкретного лица, принимающего решение, например, нового исполнительного директора, так и вбросом "на опережение". Естественно, что сценарий смены тренера возможен только один - замена Черчесова на Кобелева. "

      Добавлю от себя - решение о смене ГТ принимает Исполнительный директор.
      Совет Директоров он только ставит в известность, поэтому обсуждать отставку на СД не обязательно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11