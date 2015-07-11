ТАСС: Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанных друг с другом.





"На прошедшем в четверг совете директоров было принято решение отказаться от подписания контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила. Станислав Черчесов в резкой форме выразил недовольство данным решением, после чего руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом", - рассказал источник в клубе.





"Официально о решении будет объявлено позднее. На данный момент оно принято на 99,9%", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.





Черчесов возглавил "Динамо" в апреле 2014 года, подписав контракт на два года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стартовала в квалификации Лиги Европы и дошла до 1/8 финала турнира. По итогам чемпионата России бело-голубые стали четвертыми.



