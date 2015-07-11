ТАСС: Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"

Ну что за нелюди!? Всю команду расшатали!!!
Ну что за нелюди!? Всю команду расшатали!!!
поспешили
Пойдет к Бубнову в помощники.
Пока не уволили...
Динамо идет по нисходящей.Проблема клаба классическая-несоответствие амбиций и финансирования возможностям.Абсолютно убогий и позорный менеджмент.Некомпетентное руководство клубом наверху.Неадекватные зарплаты игрокам.Саламыч не тренер,а игрок,его тренерство - недоразумение.Да еще он и политическая [Соблюдайте правила],любящая хруст зеленых в кармане своих штанов.Все логично,но сильнее Динамо от этого не будет.
Черчесов vs Денисов. Победа за Денисовым :)
По так поданным причинам не увольняют.Это рабочий момент по незначимым именам.Суть в другом.Вариантов несколько...
А ТАСС,уполномочен заявлять?
в сборную его!