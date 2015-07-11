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    ТАСС: Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо"

    Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанных друг с другом.

    "На прошедшем в четверг совете директоров было принято решение отказаться от подписания контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вила. Станислав Черчесов в резкой форме выразил недовольство данным решением, после чего руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом", - рассказал источник в клубе.

    "Официально о решении будет объявлено позднее. На данный момент оно принято на 99,9%", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Черчесов возглавил "Динамо" в апреле 2014 года, подписав контракт на два года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стартовала в квалификации Лиги Европы и дошла до 1/8 финала турнира. По итогам чемпионата России бело-голубые стали четвертыми.

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    Источник: ТАСС

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    11.07.2015 09:49
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    Комментарии278
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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk 13 июля 2015, 02:30

      Ну что за нелюди!? Всю команду расшатали!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:02

      поспешили

      0
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      Рейтинг: +18

      nikoladolgov 12 июля 2015, 12:44

      Пойдет к Бубнову в помощники.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:49

      Пока не уволили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:26

      Ну надо же было кого-то крайним назначить за "невыход" в Европу. Вот и повод нашелся подходчящий!...

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      Рейтинг: +40

      Roman412 12 июля 2015, 02:49

      Динамо идет по нисходящей.Проблема клаба классическая-несоответствие амбиций и финансирования возможностям.Абсолютно убогий и позорный менеджмент.Некомпетентное руководство клубом наверху.Неадекватные зарплаты игрокам.Саламыч не тренер,а игрок,его тренерство - недоразумение.Да еще он и политическая [Соблюдайте правила],любящая хруст зеленых в кармане своих штанов.Все логично,но сильнее Динамо от этого не будет.

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      Рейтинг: +20

      niker_666 11 июля 2015, 21:58

      Черчесов vs Денисов. Победа за Денисовым :)

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 11 июля 2015, 20:41

      По так поданным причинам не увольняют.Это рабочий момент по незначимым именам.Суть в другом.Вариантов несколько...

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:32

      А ТАСС,уполномочен заявлять?

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      Рейтинг: +11

      RazmiQ 11 июля 2015, 20:12

      в сборную его!

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