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    Зырянов: "Суперкубок - это серьезная игра, ведь на кону – титул"

    Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов отметил, что "Зенит" и "Локомотив" со всей серьезностью отнесутся к игре за Суперкубок России.


    "Конечно, Суперкубок - это серьезная игра, ведь на кону – титул. И мы в свое время относились к этому матчу очень серьезно. Трофей можно выиграть, победив соперника всего в одной игре.

    Чтобы получить шанс побороться за этот трофей, надо выиграть либо чемпионат России, либо Кубок! Что, как вы понимаете, довольно сложно. Поэтому ребята будут пытаться завоевать трофей. И наши, и локомотивские", - сказал Зырянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:01

      Локо больше старается!

      0
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      Рейтинг: +197

      cpartak60 11 июля 2015, 23:09

      локо надерет холку халкам и прочим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 11 июля 2015, 20:43

      Константин ты расскажи нам про Зенит -2.Где будете играть ,кто в составе.А то что ты озвучил--ляд с ним....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      salaga 11 июля 2015, 12:52

      Титул и 10 миллионов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 12:30

      Будут стараться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      uran102 11 июля 2015, 12:09

      Победит Зенит...

      0
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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 11 июля 2015, 11:36

      Костя не замарачивайся , все уже решено , Зенит победит , судья в курсе !

      5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Зенит это Халк 11 июля 2015, 11:56

      Тут как Путин скажет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 11 июля 2015, 11:35

      Паровозы выиграют Суперкубок, по после матчевым пенальти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vector 11 июля 2015, 10:30

      Да забирайте ваш титул...

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 10:11

      Да возьмут они этот кубок,так что Зырянов может не переживать)

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