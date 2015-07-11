Зырянов: "Суперкубок - это серьезная игра, ведь на кону – титул"

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов отметил, что "Зенит" и "Локомотив" со всей серьезностью отнесутся к игре за Суперкубок России.





"Конечно, Суперкубок - это серьезная игра, ведь на кону – титул. И мы в свое время относились к этому матчу очень серьезно. Трофей можно выиграть, победив соперника всего в одной игре.





Чтобы получить шанс побороться за этот трофей, надо выиграть либо чемпионат России, либо Кубок! Что, как вы понимаете, довольно сложно. Поэтому ребята будут пытаться завоевать трофей. И наши, и локомотивские", - сказал Зырянов.



