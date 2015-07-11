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    Макларен: "В ближайшее время Вейналдум подпишет контракт с "Ньюкаслом"

    Главный тренер "Ньюкасла" Стив Макларен подтвердил информацию о переходе в его команду полузащитника ПСВ Джорджиньо Вейналдума. По неофициальным данным, 24-летний футболист обойдется англичанам в 21 миллион евро.


    В минувшем сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

    – Здесь нет никакого секрета, – приводит Goal слова Макларена. – Его уже видели у нас. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:28
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 13:45

      логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      админ БОМБАРДИРА 11 июля 2015, 12:08

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      1
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > админ БОМБАРДИРА 11 июля 2015, 12:32

      Ты серьёзно болен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 09:42

      Так он тогда только номинально полузащитник, голов больше , чем голевых передач!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 09:41

      А это уже хорошо для Ньюкасла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      yudin_duda 11 июля 2015, 09:36

      Вейналдум - отличный футболист, ему бы куда-нибудь в Тотэнхем или Саунтгептон, т.к перспективы у нынешнего Ньюкасла, к сожалению, не радужные

      1
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