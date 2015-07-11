Макларен: "В ближайшее время Вейналдум подпишет контракт с "Ньюкаслом"

логично
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Макларен подтвердил информацию о переходе в его команду полузащитника ПСВ Джорджиньо Вейналдума. По неофициальным данным, 24-летний футболист обойдется англичанам в 21 миллион евро.
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Ты серьёзно болен
Так он тогда только номинально полузащитник, голов больше , чем голевых передач!!!
А это уже хорошо для Ньюкасла.
Вейналдум - отличный футболист, ему бы куда-нибудь в Тотэнхем или Саунтгептон, т.к перспективы у нынешнего Ньюкасла, к сожалению, не радужные