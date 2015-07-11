Тотти: "Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать"

Кермет одобряет)
Капитан "Ромы" Франческо Тотти подчеркнул, продолжает получать удовольствие от игры и не собирается завершать карьеру в ближайшее время.
В минувшем сезоне Тотти провел в составе римской команды 36 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
"Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать, – приводит Tmw слова Тотти. – Пока чувствую себя прекрасно, буду выступать".
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