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    Тотти: "Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать"

    Капитан "Ромы" Франческо Тотти подчеркнул, продолжает получать удовольствие от игры и не собирается завершать карьеру в ближайшее время.


    В минувшем сезоне Тотти провел в составе римской команды 36 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

    "Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать, – приводит Tmw слова Тотти. – Пока чувствую себя прекрасно, буду выступать".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:06

      Кермет одобряет)

      1
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      Рейтинг: +43

      Alcaron 11 июля 2015, 12:10

      No Totti,No Party!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Vercetti 11 июля 2015, 11:45

      Любим тебя всем сердцем.Ты и есть Рома

      3
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    • ...
      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 11 июля 2015, 11:21

      Легенда Ромы.Уважаю его за преданность клубу.Таких игроков побольше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Massachussets 11 июля 2015, 09:34

      Mr Преданность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 11 июля 2015, 09:29

      Не уходи, Пупс! Ты еще не все селфи сделал!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > Lazio-Kiev 11 июля 2015, 11:27

      не переживай. в следующий раз как опять нагнет лацио - сделает еще селфи специально для тебя

      6
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      Рейтинг: +95

      SonicStar > Lazio-Kiev 11 июля 2015, 12:20

      Не уйдет. Еще несколько мячей вам отгрузить должен

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > SonicStar 11 июля 2015, 15:10

      Из офсайта или с пенальти?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Gagarin56 11 июля 2015, 15:12

      Мы готовим шашлык- болеем за Спартак. Болеем за Спартак- мечтаем о шашлыке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      SonicStar > Lazio-Kiev 14 июля 2015, 01:31

      как же я забыл...вас же вечно засуживают ) с игры он вам еще положит ножницами

      1
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 11 июля 2015, 09:16

      Вожак. Однозначно одна из легендарных личностей современного футбола.

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