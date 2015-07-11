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    Панюков: "Выбор есть – "Монако", "Сент-Этьен", "Ренн"

    Нападающий московского "Динамо" Андрей Панюков, у которого закончился срок арендного соглашения с литовским "Атлантасом", рассказал о продолжении своей карьеры.

    "Не знаю, вспоминает ли обо мне "Динамо". Да и какой смысл? Там, наверное, уже в курсе, что у меня есть несколько предложений из Франции.

    На просмотр я не собираюсь, обойдется без этого. Меня просматривали в литовском чемпионате и то, что хотели увидеть, увидели.

    Выбор есть – "Монако", "Сент-Этьен", "Ренн". У меня только что закончилась аренда в "Атлантасе", а через неделю – с "Динамо". А там посоветуюсь с Константином Сергеевичем (Сарсания - прим.). Как он скажет, так и будет", - отметил Панюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 08:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:58

      нормально, парень!

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 23:02

      В Ренн, там больше шансов стать остовным.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 11 июля 2015, 20:38

      Иди в Монако,хотя сомневаюсь,что вас там ждут.У нас в России,таких как вы,пруд пруди.Главный Халк.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 11 июля 2015, 18:47

      Аджоев говорил, что его Гурамчик не хуже Панюкова играет)
      Давайте на пару в Монако!

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      Рейтинг: +49

      баск 11 июля 2015, 14:33

      А Андрюха-то неравнодушен к Динамо, это приятно, конечно.
      Хотя и грустно, что так все получается..
      Не в момент он попал, к сожалению, в Динамо очередная буча, в которой оказалось совсем не до него.
      Жаль.
      Если он и правда доберется до приличного французского клуба- удачи ему всяческой.
      Да и в иных случаях- все равно удачи..

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      Рейтинг: +226

      salaga 11 июля 2015, 13:03

      Панюков не паникует.

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      Рейтинг: +108

      Сула 11 июля 2015, 11:41

      что-то, андрюша, на трёп похоже, как бы за счастье не стало остаться в атлантасе.

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      Рейтинг: +68

      ivanbest 11 июля 2015, 11:33

      В Сент-Этьен нужно идти, там хоть и команда хорошая, и в отличие от Монако, вполне сможет рассчитывать на хорошую игровую практику...

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 11 июля 2015, 11:16

      в Литве "умные" люди, думают если Панюков в Динамо в основу не проходит (когда еще Кураньи был), то значит он игрок уровня Атлантаса, забавно.
      СЭ и Ренн думаю слишком сильные клубы для него, вряд ли он там будет в основе, лучше в середняк соседней Бельгии

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      Рейтинг: +67

      домовой545 11 июля 2015, 11:15

      Ну по крайней мере стремится человек в европу а не паспортом тут машет перед нашими клубами.

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