Панюков: "Выбор есть – "Монако", "Сент-Этьен", "Ренн"

нормально, парень!
нормально, парень!
В Ренн, там больше шансов стать остовным.
Иди в Монако,хотя сомневаюсь,что вас там ждут.У нас в России,таких как вы,пруд пруди.Главный Халк.
А Андрюха-то неравнодушен к Динамо, это приятно, конечно.
Хотя и грустно, что так все получается..
Не в момент он попал, к сожалению, в Динамо очередная буча, в которой оказалось совсем не до него.
Жаль.
Если он и правда доберется до приличного французского клуба- удачи ему всяческой.
Да и в иных случаях- все равно удачи..
Панюков не паникует.
что-то, андрюша, на трёп похоже, как бы за счастье не стало остаться в атлантасе.
В Сент-Этьен нужно идти, там хоть и команда хорошая, и в отличие от Монако, вполне сможет рассчитывать на хорошую игровую практику...
в Литве "умные" люди, думают если Панюков в Динамо в основу не проходит (когда еще Кураньи был), то значит он игрок уровня Атлантаса, забавно.
СЭ и Ренн думаю слишком сильные клубы для него, вряд ли он там будет в основе, лучше в середняк соседней Бельгии
Ну по крайней мере стремится человек в европу а не паспортом тут машет перед нашими клубами.