Панюков: "Выбор есть – "Монако", "Сент-Этьен", "Ренн"

Нападающий московского "Динамо" Андрей Панюков, у которого закончился срок арендного соглашения с литовским "Атлантасом", рассказал о продолжении своей карьеры.





"Не знаю, вспоминает ли обо мне "Динамо". Да и какой смысл? Там, наверное, уже в курсе, что у меня есть несколько предложений из Франции.





На просмотр я не собираюсь, обойдется без этого. Меня просматривали в литовском чемпионате и то, что хотели увидеть, увидели.





Выбор есть – "Монако", "Сент-Этьен", "Ренн". У меня только что закончилась аренда в "Атлантасе", а через неделю – с "Динамо". А там посоветуюсь с Константином Сергеевичем (Сарсания - прим.). Как он скажет, так и будет", - отметил Панюков.



