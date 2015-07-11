Оббади перешел из "Монако" в "Лилль"

32-летний полузащитник "Монако" Мунир Оббади подписал двухлетний контракт с "Лиллем", сообщает официальный сайт французского клуба. В прошлом сезоне хавбек на правах аренды выступал за "Верону", где в 22 матчах отметился одним забитым мячом.
Отметим, что ранее два клуба оформили еще один трансфер - Адама Траоре проследовал в обратном направлении, перейдя в стан монегасков.
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