"Галатасарай" обсудит с "Наполи" трансфер Инлера

Гекхана Инлера, а также для обсуждения с "Интером" перехода в стан нерадзурри Фелипе Мело, который, напомним, Представители "Галатасарая" прибудут в Милан для проведения переговоров с "Наполи" по поводу возможного перехода полузащитника, а также для обсуждения с "Интером" перехода в стан нерадзурри, который, напомним, также входит в сферу интересов "Спартака"





Отметим, что ранее Инлер отклонил предложение "Уотфорда". Сообщается, что сумма трансфера 31-летнего игрока может составить 3,5 миллиона евро, а швейцарец может подписать двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. В минувшем сезоне Инлер провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах и забил один гол.



