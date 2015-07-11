Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Галатасарай" обсудит с "Наполи" трансфер Инлера

    Представители "Галатасарая" прибудут в Милан для проведения переговоров с "Наполи" по поводу возможного перехода полузащитника Гекхана Инлера, а также для обсуждения с "Интером" перехода в стан нерадзурри Фелипе Мело, который, напомним, также входит в сферу интересов "Спартака".

    Отметим, что ранее Инлер отклонил предложение "Уотфорда". Сообщается, что сумма трансфера 31-летнего игрока может составить 3,5 миллиона евро, а швейцарец может подписать двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. В минувшем сезоне Инлер провел за "Наполи" 33 матча во всех турнирах и забил один гол.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:09

      Сойдутся на 5. Сарри похоже не рассчитывает на Инлера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 11 июля 2015, 09:22

      Норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 11 июля 2015, 08:55

      Для скамейки сойдет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11