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    Эль-Шаарави близок к переходу в "Монако"

    Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави согласился перейти в "Монако", утверждает Sky Sport. По информации источника, 22-летний форвард уже сегодня пройдет медицинское обследование в новой команде. Подробности возможной сделки пока неизвестны.

    В минувшем сезоне Эль-Шаарави провел в составе красно-черных 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 08:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:59

      Зря продали, Эль-Шаарави ещё себя покажет и Милан будет локти кусать.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 11 июля 2015, 12:53

      немного неожиданно.

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 11 июля 2015, 12:26

      аааа,так вот оно почему Милан потратился..

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 11 июля 2015, 12:24

      надо переходить

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 июля 2015, 12:19

      Хотя бы деньжат побольше выручил "Милан" за него... да более путёвого на них купил...)))

      0
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      Рейтинг: +46

      Karakas 11 июля 2015, 12:13

      У фараона все еще впереди. Везде сможет заиграть только б не ломался.

      2
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      Рейтинг: +102

      Silva11 11 июля 2015, 12:13

      нееет, только не это, это же ужасно. Ладно в Милане фигня твориться, но не в Монако!

      0
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      Рейтинг: +57

      hejabvb 11 июля 2015, 11:39

      Надо было давно это сделать, надеюсь еще заиграет. А ведь мог когда-то в Дортмунд перейти.

      1
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      Рейтинг: +25

      digorec05 11 июля 2015, 11:12

      Не заиграет

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 11 июля 2015, 10:06

      арабы приживаются в Марселе хорошо а не в Монако

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