Эль-Шаарави близок к переходу в "Монако"

Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави согласился перейти в "Монако", утверждает Sky Sport. По информации источника, 22-летний форвард уже сегодня пройдет медицинское обследование в новой команде. Подробности возможной сделки пока неизвестны.





В минувшем сезоне Эль-Шаарави провел в составе красно-черных 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.



