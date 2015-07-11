Эль-Шаарави близок к переходу в "Монако"

Зря продали, Эль-Шаарави ещё себя покажет и Милан будет локти кусать.
Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави согласился перейти в "Монако", утверждает Sky Sport. По информации источника, 22-летний форвард уже сегодня пройдет медицинское обследование в новой команде. Подробности возможной сделки пока неизвестны.
В минувшем сезоне Эль-Шаарави провел в составе красно-черных 19 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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