Черчесов: "Я доволен содержанием игры с "Монако"

Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов поделился впечатлениями о товарищеской игре с "Монако".





"Я доволен прошедшим матчем, содержанием игры. «Монако» здорово играет в обороне – это было заметно по матчам чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. Но нам уже в начале встречи удалось забить гол – прошла одна из комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках. Также приятно то, что обошлись без травм. Перед самым началом чемпионата это было бы совершенно некстати.





Хотелось бы поблагодарить «Монако» за организацию матча и теплый прием, все было сделано на высоком уровне. Конечно, сыграть на таком стадионе с сильной командой при большом стечении публики гораздо полезнее, чем провести обычный контрольный матч где-то на сборе", - сказал Черчесов.



