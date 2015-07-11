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    Черчесов: "Я доволен содержанием игры с "Монако"

    Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов поделился впечатлениями о товарищеской игре с "Монако".


    "Я доволен прошедшим матчем, содержанием игры. «Монако» здорово играет в обороне – это было заметно по матчам чемпионата Франции и Лиги Чемпионов. Но нам уже в начале встречи удалось забить гол – прошла одна из комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках. Также приятно то, что обошлись без травм. Перед самым началом чемпионата это было бы совершенно некстати.

    Хотелось бы поблагодарить «Монако» за организацию матча и теплый прием, все было сделано на высоком уровне. Конечно, сыграть на таком стадионе с сильной командой при большом стечении публики гораздо полезнее, чем провести обычный контрольный матч где-то на сборе", - сказал Черчесов.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    11.07.2015 08:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 11 июля 2015, 17:58

      удалось забить гол – прошла одна из комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках.
      Источник: http://soccer.ru/news/435354.shtml

      чего он несет? отрабатывали отбор Кокориным у зазевавшегося защитника???????

      0
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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 11 июля 2015, 14:49

      все уже. пакуй вещи Саламыч!

      0
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      Рейтинг: +149

      suiw 11 июля 2015, 13:20

      Замена очередного шила на очередное мыло. Теперь девиз"все вперёд, а там посмотрим" сменится на "все назад, а там как ляжет"

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 июля 2015, 10:59

      Ты доволен, зато не довольны тобой.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 июля 2015, 10:32

      Вот так.


      -





      Быть спартаковцем -- это судьба.

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      Рейтинг: +31

      Amigo Luis 11 июля 2015, 10:24

      А теперь вали Саламыч!))) Наконец настал этот день!

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 11 июля 2015, 10:22

      До увольнения оставалось несколько часов...

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 11 июля 2015, 10:14

      Саламыч.тебя уволили,как это понимать твою =/

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 июля 2015, 10:10

      Ты уволен

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 11 июля 2015, 09:59

      Черчесов прощай !)))

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