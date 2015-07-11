Семин: "Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях"

Юрий Семин после Главный тренер «Анжи»после матча с «Копенгагеном» посетовал на игру команды при стандартных положениях.





"Хороший, показательный матч. Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях. Мы могли пропустить с них еще до того, как нам забили. Не совсем агрессивно играем в своей штрафной площади против соперника, очень по-джентельменски. Поэтому проиграли два эпизода. А «стандарты» – это часть игры, это те же самые очки… Над этим надо поработать в оставшееся время.





В целом задача этого дня выполнена. За исключением результата. Но сегодня он все-таки не очень важен.





Аруна и Эбесилио прилично играли. Лоренцо действовал качественно и может еще лучше. Аруна, на мой взгляд, тоже достойно играл. Конечно, у него резерв еще есть, и значительный! Но ему нужно физически добавить. Так же как и Алмейде.





Мы побоялись, что Максимов может травму получить, поэтому сразу же его заменили, когда он почувствовал дискомфорт. У него ушиб. Можно сказать, обошлось.





На протяжении матча схема игры менялась нами дважды. Это тоже хорошо: мы посмотрели, как играем с одним, с двумя, с тремя форвардами", - сказал Семин.



