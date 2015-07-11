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    Семин: "Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях"

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин после матча с «Копенгагеном» посетовал на игру команды при стандартных положениях.

    "Хороший, показательный матч. Продолжаются проблемы прошлого сезона – ошибки при стандартных положениях. Мы могли пропустить с них еще до того, как нам забили. Не совсем агрессивно играем в своей штрафной площади против соперника, очень по-джентельменски. Поэтому проиграли два эпизода. А «стандарты» – это часть игры, это те же самые очки… Над этим надо поработать в оставшееся время.

    В целом задача этого дня выполнена. За исключением результата. Но сегодня он все-таки не очень важен.

    Аруна и Эбесилио прилично играли. Лоренцо действовал качественно и может еще лучше. Аруна, на мой взгляд, тоже достойно играл. Конечно, у него резерв еще есть, и значительный! Но ему нужно физически добавить. Так же как и Алмейде.

    Мы побоялись, что Максимов может травму получить, поэтому сразу же его заменили, когда он почувствовал дискомфорт. У него ушиб. Можно сказать, обошлось.

    На протяжении матча схема игры менялась нами дважды. Это тоже хорошо: мы посмотрели, как играем с одним, с двумя, с тремя форвардами", - сказал Семин.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    11.07.2015 07:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 12 июля 2015, 19:36

      Всё будет норм, главное не расслаблять игроков, Палыч верим))

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 11 июля 2015, 19:12

      Я посмотрел обзор.сама игра Анжи понравилась.что касается угловых,то там вина как вратаря,так и защитников!над этим Сёмину и нужно работать.желаю удачи и побед Анжи!

      0
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      Рейтинг: +69

      АнжидиH 11 июля 2015, 12:33

      анжи только вперед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Bobus 11 июля 2015, 11:11

      "Очень по-джентельменски" и Анжи - как-то не сходится

      0
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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Bobus 13 июля 2015, 11:29

      [Соблюдайте правила] тоже так думают

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 11 июля 2015, 10:52

      Есть, над чем поработать

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 июля 2015, 09:17

      Есть время все исправить.

      0
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 11 июля 2015, 08:54

      Стандарты сложная штука, ведь ты можешь и правильно, агрессивно сыграть, но соперник чуть переиграть тебя.

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      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 11 июля 2015, 08:35

      Ну стандартные положения, более-менее легко наиграть, так что в сезоне должны нормально чувствовать при стандартах

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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 08:08

      Короче, Юрий Палыч, проверка боем, обкатка удалась!!!
      Ошибки известны, игроки, что надо - Вам и флаг в руки!!!

      6
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