Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко: "Не сказал бы, что "Копенгаген" нас превосходил"

    Защитник «Анжи» Андрей Ещенко поделился мнением о контрольном матче против "Копенгагена", в котором датчане взяли верх со счетом 2:0.

    "Копенгаген" - хорошая, конечно, команда. Просто они в конце реализовали свои моменты, а мы забить не смогли. Но я бы не сказал, что они нас превосходили. К тому же мы находимся на сборах и играли «под нагрузками». Не знаю, какие там у датчан нагрузки, но у нас хорошие.

    В перерыве Юрий Семин говорил о том, что это тренировочная игра. Чтобы о результате не забывали, но в первую очередь важно получить необходимую нагрузку, попытаться взаимодействовать на поле. Обычный рабочий процесс.

    Не думаю, что есть какая-то закономерность в том, что мы пропускаем голы со "стандартов". Конечно, нельзя пропускать, надо над этим работать. Значит, будем больше усилий прикладывать, чтобы меньше пропускать. Наш состав на 50 процентов обновился. Конечно, есть какое-то недопонимание на поле. Но в сезоне, думаю, все нормально будет", - сказал Ещенко.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 12:43

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 июля 2015, 10:22

      Копенгаген - хороший середняк, результат не удивляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 июля 2015, 09:45

      ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 08:12

      Почти все новые игроки, почти вся новая команда, почти не пропущенные мячи - все как-то наполовину, играть тоже наполовину будете???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11