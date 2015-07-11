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    Вальбуэна: "Мое возвращение в "Марсель" сейчас практически невозможно"

    Полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна отметил, что вариант с его возвращением в "Марсель" в ближайшее время невозможен.

    Напомним, что слухи о возможном уходе футболиста появились после того, как УЕФА исключил бело-голубых из участников Лиги Европы из-за нарушений финансового fair play. Позже сам игрок дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Вальбуэна выступал за "Марсель" с 2006 по 2014 год.


    "С "Марселем" я в отличных отношениях, – приводит Tmw слова Вальбуэна. – Но осуществить возвращение сейчас практически невозможно из-за ряда причин. Думаю, что эта дверь закрыта".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 19:49

      и как быть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      bellardini 11 июля 2015, 10:35

      Конечно, дверь закрыта. В Марселе таких денег как в "Динамо" не заплатят. Они с Жиньяком и Айю контракты не смогли продлить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 11 июля 2015, 10:28

      Вальбуэна и рад бы уйти,но контракт не позволяет.Видно,что парень очень качественный и квалифицированный,но в одиночку тащить Динамо ему очень тяжело.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > SHMEL 11 июля 2015, 20:50

      Денисов помагал,и того отняли.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 11 июля 2015, 08:48

      Единственный маленький козарёк ментух…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 11 июля 2015, 08:07

      там такие бабки не платят,как в динамо!

      3
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 11 июля 2015, 07:48

      это все черчесовы с аджиоевыми навытворяли с динамо с них и спрос!!! сламач не тренер а балалайка

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 июля 2015, 07:35

      Важный игрок. Хорошо, что не уходит.

      0
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