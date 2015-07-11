Вальбуэна: "Мое возвращение в "Марсель" сейчас практически невозможно"

Полузащитник "Динамо" Матье Вальбуэна отметил, что вариант с его возвращением в "Марсель" в ближайшее время невозможен.





Напомним, что слухи о возможном уходе футболиста появились после того, как УЕФА исключил бело-голубых из участников Лиги Европы из-за нарушений финансового fair play. Позже сам игрок дал понять, что намерен остаться в московском клубе. Вальбуэна выступал за "Марсель" с 2006 по 2014 год.









"С "Марселем" я в отличных отношениях, – приводит Tmw слова Вальбуэна. – Но осуществить возвращение сейчас практически невозможно из-за ряда причин. Думаю, что эта дверь закрыта".



