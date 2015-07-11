Паццини: "Я очень хотел оказаться в "Вероне"

Наконец-то у Тони появится дублёр.
Нападающий Джампаоло Паццини, контракт которого с "Миланом" завершился этим летом, подтвердил подписание соглашения с "Вероной".
В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола, однако редко выходил на поле в стартовом составе. "Лацио", "Болонья", "Сассуоло" и "Сампдория" также проявляли интерес к Паццини.
"Я очень хотел оказаться здесь, – приводит Tmw слова Паццини. – Спасибо президенту клуба. Надеюсь, мы добьемся успеха с "Вероной" в следующем сезоне".
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