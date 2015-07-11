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    Паццини: "Я очень хотел оказаться в "Вероне"

    Нападающий Джампаоло Паццини, контракт которого с "Миланом" завершился этим летом, подтвердил подписание соглашения с "Вероной".


    В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола, однако редко выходил на поле в стартовом составе. "Лацио", "Болонья", "Сассуоло" и "Сампдория" также проявляли интерес к Паццини.

    "Я очень хотел оказаться здесь, – приводит Tmw слова Паццини. – Спасибо президенту клуба. Надеюсь, мы добьемся успеха с "Вероной" в следующем сезоне".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 11 июля 2015, 22:52

      Наконец-то у Тони появится дублёр.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:07

      А Паццини романтик в душе, поэтому, видать, и выбрал Верону)

      0
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      Рейтинг: +93

      Klasse 11 июля 2015, 08:44

      я бы тоже. очень красивый город)

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