Паццини: "Я очень хотел оказаться в "Вероне"

Нападающий Джампаоло Паццини, контракт которого с "Миланом" завершился этим летом, подтвердил подписание соглашения с "Вероной".





В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 4 гола, однако редко выходил на поле в стартовом составе. "Лацио", "Болонья", "Сассуоло" и "Сампдория" также проявляли интерес к Паццини.





"Я очень хотел оказаться здесь, – приводит Tmw слова Паццини. – Спасибо президенту клуба. Надеюсь, мы добьемся успеха с "Вероной" в следующем сезоне".



