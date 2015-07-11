"Монако" подписал контракт с лучшим игроком молодежного чемпионата мира

у них футбольная династия-или все кто с Африки все Траоре?
Полузащитник Адама Траоре перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Малиец, ставший лучшим игроком молодежного чемпионата мира (U-20), где он записал на своей счет 4 гола, подписал пятилетний контракт. Финансовые подробности сделки не раскрываются.
В минувшем сезоне Траоре провел в составе "Лилля" 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
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