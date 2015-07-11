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    "Монако" подписал контракт с лучшим игроком молодежного чемпионата мира

    Полузащитник Адама Траоре перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Малиец, ставший лучшим игроком молодежного чемпионата мира (U-20), где он записал на своей счет 4 гола, подписал пятилетний контракт. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

    В минувшем сезоне Траоре провел в составе "Лилля" 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 11 июля 2015, 08:52

      у них футбольная династия-или все кто с Африки все Траоре?

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      Рейтинг: +111

      Rusti 11 июля 2015, 08:43

      Удачи ему!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 08:14

      Монако кого попало не подпишет,значит игрок действительно стоящий.

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      Рейтинг: +16

      Monegask 11 июля 2015, 07:50

      отличные покупки в этом сезоне.. удачи ему

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